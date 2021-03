Hovland helt oppe i tetkampen etter ny knallrunde – kjemper om 15 millioner

Nordmannen lå på andreplass etter å ha fullført sin runde, og er sju slag under par totalt etter to runder. Canadieren Corey Connors ledet ni slag under par da Hovland var ferdigspilt fredag.

Flere golfere i tetkampen har ennå ikke fullført sine runder fredag, men de skal gå svært godt hvis de skal få betydelig avstand ned til Hovland før de avsluttende rundene i helgen.

Hovland fikk en knallstart på fredagens runde, og avsluttet også sterkt med birdie på tre av de fire siste hullene.

Birdie fra bunkeren

Den norske golfstjernen åpnet fredagens andrerunde på best mulige måte med en lekker birdie på sitt første hull, banens hull 10. Førsteslaget var midt i fairway, mens andreslaget la seg noen få meter unna hullet.

Putteren var varm fra første hull, og nordmannen hadde dermed få problemer med tredjeslaget som ga birdie. Birdie ble det også på nordmannens tredje, femte og sjuende hull.

På Hovlands tredje hull endte han i bunkeren på førsteslaget, men slo seg opp med andreslaget og leverte et enormt tredjeslag som åpnet birdiemuligheten. Den tok han vare på med en ny sterk putt.

En bogey på fjerdehullet var det eneste som ødela i den sterke starten. På hull 14 var han bare centimeter unna en hole-in-one.

Avsluttet kruttsterkt

Etter en tur i klubbhuset så det ut til at Hovland hadde mistet litt av gløden. På hull 2 og 4 ble det bogey.

Men så slo Hovland til med birdie både på tre av de fire avsluttende hullene.

Dermed gikk Hovland dagen fire slag under par. Det gjør at han er med i kampen om seieren for fullt når turneringen avsluttes i helgen.

Vinneren av turneringen får med seg pene 1,674 millioner dollar, som tilsvarer nesten 15 millioner kroner.

