Fredagens TV-sport, time for time

08.00: Snowboard, verdenscup i Bakuriani, Georgia: Snowboardcross kvinner og menn, utslagsrunder. (Eurosport N)

09.55: Snooker, Gibraltar Open fra Marshall Arena i Milton Keynes. Andre runde. (Eurosport N)

11.20: Alpint, verdenscup menn i Saalbach-Hinterglemm, Østerrike (flyttet fra Wengen): Utfor, sjuende renn av ni. Kjetil Jansrud har ennå ikke fått opp farten på utforskiene, men var litt nærmere de beste på første gjennomkjøring onsdag. Vår andre deltager Henrik Røa var over tre sekunder bak bestemann Dominik Paris. (TV 2, Eurosport 1)

13.10: Langrenn, ski-VM i Oberstdorf, Tyskland: Stafett 4 x 10 km menn. Sjur Røthe har reist hjem og onsdagens sølvvinner på 15 km, Simen Hegstad Krüger, er vraket. Det er også NM-vinneren på 10 km klassisk i januar, Erik Valnes. Det betyr at Pål Golberg og Emil Iversen går de to klassisketappene for Norge, mens Hans Christer Holund og Johannes Høsflot Klæbo avslutter i fri teknikk. Det er tøffe tak i kampen om å komme med på det norske laget. Norge har tatt de 10 siste VM-gullene i stafett og stiller som favoritter i dag også. (NRK1, Eurosport 1)

15.15: Skiskyting, verdenscup i Nove Mesto, Tsjekkia: Stafett 4 x 7,5 km menn. Siste stafett i verdenscupen for gutta. Norge leder stafettcupen og er også ferske verdensmestere fra Pokljuka. Er det VM-gullaget Sturla Holm Lægreid, Tarjei Bø, Johannes Thingnes Bø og Vetle Sjåstad Christiansen som skal gå i dag også? (NRK1, Eurosport 1)

16.00: Golf, Drive On Championship (1,5 mill. dollar) på LPGA-touren for kvinner. Andre spilledag fra Ocala, Florida. (Vsport Golf)

16.55: Hopp, ski-VM i Oberstdorf, Tyskland: Stor bakke (HS137) menn. Sesongens gigant Halvor Egner Granerud vant verdenscupen på «walk over» i går, da man ikke fant erstattere til de avlyste «RawAir»-rennene i Norge. Men i likhet med norske arrangører har Granerud gått på en koronasmell og får ikke hoppe mer i VM. Det var ikke påvist andre med smitte i den norske hoppleiren i går ettermiddag og sjefen Alexander Stöckl lover at alle skal testes daglig under resten av oppholdet i Oberstdorf. I Graneruds fravær er det Robert Johansson, Marius Lindvik, Daniel-André Tande og Johann André Forfang som skal slåss om medaljer for Norge. Siste norske VM-gull i storbakken kom ved Tommy Ingebrigtsen i 1995. (NRK1, Eurosport 1)

19.15: Fotball, 1. Bundesliga kvinner, 14. runde: Bayer Leverkusen – Turbine Potsdam. Fjerde- og femteplassen gjør opp – begge har et stykke fram til Hoffenheim på tredje og håpløst langt fram til tetduoen Bayern München og Wolfsburg. (Vsport +)

19.50: Friidrett, EM innendørs i Torun, Polen, 2. dag: Finaler (6): Kule kvinner 19.06, lengde menn 20.20, kule menn 20.35, femkamp kvinner (800 m) 20.45, 3000 m kvinner 21.00, 1500 m menn 21.35. Jakob Ingebrigtsen kvalifiserte seg i går, mens broder Filip ble slått ut). (NRK2)

20.00: Golf, Arnold Palmer Invitational (9,3 mill. dollar) på PGA-touren for menn. Andre spilledag fra den meget krevende banen Bay Hill i Orlando, Florida. Viktor Hovland gjorde en god åpningsrunde i går, ligger tre slag bak teten på delt sjuendeplass og fortsetter å utfordre verdenseliten igjen i dag. Han slår imidlertid ut svært tidlig på dagens runde - om lag kl. 14.15 norsk tid - og vil antagelig være ferdigspilt når denne TV-sendingen starter. Kristoffer Ventura slet litt mer, havnet tre slag over par og lå på en delt 87.-plass. Han får en tøff jobb i dag med å komme seg over cut-grensen, slik at han får spille også lørdag og søndag. (Eurosport N)

20.30: Fotball, tysk 1. Bundesliga menn, 24. runde: Schalke 04 – FSV Mainz 05 fra Veltins Arena i Gelsenkirchen. Rent bunnoppgjør, der særlig Schalke synes redningsløst fortapt. Den gamle storklubben har lagt bak seg 23 kamper av en katastrofesesong. De har vunnet én eneste kamp og har nettopp sparket sesongens fjerde trener! Søndag var det sveitseren Christian Gross (66) som måtte ta sin tyrolerhatt og gå etter bare to måneder. Mandag tok den tyskfødte grekeren Dimitrios Grammozis (42) over roret som femtemann. Han ønskes lykke til. (Vsport 1)

20.45: Fotball, engelsk Championship, 35. runde: Huddersfield Town – Cardiff City fra Kirklees Stadium. Cardiff har sterk form – de bøtter inn mål og har ikke tapt på de ti siste ligakampene. Nå jakter waliserne en av divisjonens fire playoff-plasser for opprykk. Hjemmelaget er i motsatt trend, de har vunnet bare én av de 12 siste og har ikke holdt eget mål rent på 15 kamper nå. (Vsport 2)

21.00: Fotball, spansk La Liga, 26. runde: Valencia – Villarreal fra Estadio de Mestalla. Valencia gjør sin verste sesong i toppligaen på 45 år, men er klar av nedrykksplass i øyeblikket etter en brukbar periode med bare to tap siste fem. Villarreal kjemper hardt med Betis om den siste plassen som gir Europa-spill. (Strive TV)

21.30: Tennis, ATP 500-turnering for menn (hardcourt, innendørs) fra Rotterdam, kvartfinale. (Eurosport 1)

01.00: Ishockey, NHL: Boston Bruins – Washington Capitals fra TD Garden. Capitals vant tilsvarende kamp på straffeslag natt til torsdag. (Vsport 1)

02.30: Motorsport, Silver State 200 i Nascar Truck Series fra Las Vegas Motor Speedway. (Vsport 3)

03.00: Ishockey, NHL: Arizona Coyotes – Minnesota Wild fra Gila River Arena i Phoenix. Ny bortekamp for Mats Zuccarello og Wild. «Zucca» var på isen i nærmere 20 minutter, men gjorde ingen poeng da Wild gikk på en 1–5-smell mot Vegas natt til torsdag. (Vsport 2)

04.30: Ishockey, NHL: San Jose Sharks – Vegas Golden Knights fra SAP Center. (Vsport 1)