Torsdagens TV-sport, time for time

07.53: Snowboard, verdenscup i Bakuriani, Georgia: Snowboardcross kvinner og menn, utslagsrunder. (Eurosport N)

10.03: Snooker, Gibraltar Open fra Marshall Arena i Milton Keynes. De siste oppgjørene i første runde, blant de aktuelle kampene er engelske Mark King mot Luca Brecel fra Belgia. (Eurosport N)

10.55: Kombinert, ski-VM i Oberstdorf, Tyskland: Hopp menn stor bakke (HS137). Suverene Jarl Magnus Riiber er fersk verdensmester både i den lille kombinasjonen og i lagkonkurransen. 23-åringen fra Oslo – kalt «tidenes mest komplette kombinertløper» av Norges sportssjef Ivar Stuan – er sulten på mer gull og mer seierskake i dag. Det norske laget består trolig av Jens Lurås Oftebro, Jørgen Graabak og Espen Andersen i tillegg til Riiber. (Eurosport 1, NRK 1)

12.00: Snooker, Gibraltar Open fra Milton Keynes. Andre runde starter. (Eurosport N)

13.10: Langrenn, ski-VM i Oberstdorf, Tyskland: Stafett 4x5 km kvinner. Til tross for fantastiske Therese Johaug, er det regjerende mester Sverige som er gullfavoritt nok en gang. Gårsdagen var en eneste lang nervekrig mellom de to nasjonene, der ingen av dem offentliggjorde sitt stafettlag før de var helt nødt til det. Men Johaug får selskap av Heidi Weng, Tiril Udnes Weng og Helene Marie Fossesholm i dag. Junioren Fossesholm går ankeretappen, der hun sannsynligvis møter svenskenes Frida Karlsson. (Eurosport 1, NRK 1)

15.10: Kombinert, ski-VM i Oberstdorf, Tyskland: Langrenn menn 10 km. (Eurosport 1, NRK 1)

16.00: Golf, Drive On Championship (1,5 mill. dollar) på LPGA-touren for kvinner. Første spilledag fra Ocala, Florida. (Vsport Golf)

16.00: Skiskyting, verdenscup i Nove Mesto, Tsjekkia: Stafett 4x6 km kvinner. Etter en liten pause er årets VM-dronning Tiril Eckhoff klar for en drøy ukes verdenscup i Tsjekkia. I verdenscupens siste stafett i dag får hun trolig selskap av de tre øvrige på Norges gullag fra VM i Pokljuka: Marte Olsbu Røiseland, Ingrid Landmark Tandrevold og Ida Lien. (Eurosport 1, NRK 1)

17.25: Hopp, ski-VM i Oberstdorf, Tyskland: Kvalifisering stor bakke (HS137) menn. Tross sølvmedalje i lagkonkurransen i normalbakken har ikke VM vært noen stor opptur for årets norske komet Halvor Egner Granerud. I går kom også sjokkbeskjeden om at mesterskapet er over for hans del, da det ble konstatert at han er smittet av koronavirus. Dermed er Norges medaljesjanser kraftig svekket? Nå må veteranen Robert Johansson og de andre trå til – dersom de har styrt unna viruset. (Eurosport 1, NRK 1)

18.00: Fotball, dansk Superliga menn, 19. runde: Lyngby – FC Midtjylland fra Lyngby Stadion. Dumpekandidat Lyngby får besøk av serielederen. (Vsport 3)

18.45: Håndball, EHFs mesterliga menn, 14. og siste runde, gruppe A: Vive Kielce – SG Flensburg-Handewitt. Ren gruppefinale, polske Kielce og tyske Flensburg ligger à poeng på toppen. (Vsport 2)

19.00: Fotball, engelsk Premier League, fra 29. runde: West Bromwich Albion – Everton fra The Hawthorns utenfor Birmingham. WBA tok sesongens tredje seier hjemme mot Brighton lørdag, men håpet om å overleve i Premier League forblir knøttlite. Etter 1–0 over Southampton ligger Everton og Joshua King likt med byrival Liverpool og pusher på for å kapre en plass i Europa. West Ham holder siste mesterligaplass nå, to poeng foran. (TV 2 Sport Premium 2)

19.00: Fotball, engelsk Premier League, 33. runde: Fulham – Tottenham fra Craven Cottage i London. Fulham har stablet i hop en bemerkelsesverdig snuoperasjon. Med fem ligakamper på rad uten tap har de redusert gapet opp til Brighton og Newcastle over nedrykksstreken til tre poeng. Tottenhams håp om Europa svinner raskt med tre tap fem siste. Lyspunktet er at det gamle klubbikonet Gareth Bale endelig ser ut til å komme i form etter returen fra Real Madrid i september. 31-åringen har levert fire mål og tre målgivende på sine fire siste kamper. (TV 2 Sport Premium)

19.30: Tennis, ATP 500-turnering for menn (hardcourt, innendørs) fra Rotterdam, fjerde dag. (Eurosport N)

20.00: Golf, Arnold Palmer Invitational (9,3 mill. dollar) på PGA-touren for menn. Første spilledag fra Bay Hill i Orlando, Florida. De store og pengestinne turneringene triller på utover våren – og Viktor Hovland fortsetter å levere spill fra øverste hylle. Etter andreplassen i WGC-turneringen søndag, avanserte han ett hakk (13.-plass) på verdensrankingen og helt opp til annenplass på PGA-tourens sammenlagtliste, den såkalte FedEx Cup. Nå er han igjen blant de store forhåndsfavorittene til turneringsseier. Hovland starter i dag i en trio med USAs Rickie Fowler og Jason Day fra Australia. Kristoffer Ventura er nummer 225 på verdensrankingen, men har også fått innpass til helgens turnering. (Eurosport N)

20.00: Fotball, dansk Superliga menn, 19. runde: Brøndby IF – Randers FC fra Brøndby Stadion. Ligatoer Brøndby, med norske Sigurd Rosted og Tobias Børkeeiet i troppen mot femteplasserte Randers og Lasse Berg Johnsen. (Vsport +)

20.15: Fridrett, EM innendørs i Torun, Polen. Første dag, innledende øvelser med forsøksheat på 1500 meter menn. Der stiller brødreparet Filip og Jakob Ingebrigtsen som begge går til finale uten uhell. (NRK 2)

20.45: Håndball, EHFs mesterliga menn, 14. og siste runde, gruppe A: Elverum – Porto. Ny hjemmekamp på bortebane for Elverum, som blir sist i pulja uansett hva de gjør i kveld. (Vsport 1, Viasat 4). Gruppe A: Paris SG – Pick Szeged. PSG har fortsatt en mulighet til å kapre annenplassen, men er to poeng bak. (Vsport 2)

20.45: Fotball, italiensk Serie A, 25. runde: Parma – Inter fra Stadio Ennio Tardini. Parma uten seier på 15 kamper (!) og nest sist, mens Inter øker sitt forsprang på tabelltoppen til AC Milan til fem poeng med seier her. (Strive TV)

21.00: Fotball, engelsk Premier League, fra 29. runde: Liverpool – Chelsea fra Anfield. Fire strake tap før det endelig ble 2–0 over bunnlaget Sheffield United søndag, men fjorårsmesterne Liverpool er ikke friskmeldt. Chelsea ligger poenget foran, så dette er en nøkkelkamp i striden om Europa-billett. (TV 2 Sport Premium)

21.30: Tennis, ATP 500-turnering for menn fra Rotterdam, fjerde dag. (Eurosport 1)

01.00: Ishockey, NHL: Pittsburgh Penguins – Philadelphia Flyers fra PPG Paints Arena (Vsport 2), New Jersey Devils – New York Rangers fra Prudential Center i Newark. (Vsport 1)

04.00: Ishockey, NHL: Vancouver Canucks – Toronto Maple Leafs fra Rogers Arena. (Vsport 1)