Oppsal-sjefen med en «bønn om brønn» i podkast

Som daglig leder for Oppsal Fotball har Jørgen Grydeland ansvar for økonomien i klubben. Men han skal også rydde ballbua, sjekke banene, tømme søpla og lage frokost, skaffe sponsorer, ta telefoner fra mødre på jenter 9, håndtere A-lagstreneren som trenger nytt analyseutstyr og skru av flomlysene på banen hver kveld. Dessuten skal han prøve å finne en måte å få i spillerne vann.

For sjøl om Oslo-fotballen er Vålerenga, Ullevål, cupfinaler og millionoverganger, er også Oslo-fotballen å drive et anlegg som faktisk ikke har en vannkran til spillerne.

– Når vi har cupper og kiosk og sånt, så har vi ikke tilgang til vann. Du må gå inn i Trasophallen, opp på kontoret i en liten utslagsvask. Det hadde vært fint. Dette er et lite utrop til Bymiljøetaten. En bønn om brønn!

Dette forteller Jørgen Grydeland om, i ukas episode av Trikkeligaen, Dagsavisens podkast om nettopp Oslo-fotballen.

Podkasten kan du høre i avspilleren under her, eller du kan søke opp «Trikkeligaen» der du vanligvis hører på podkast. Saken fortsetter nedenfor.

Oppsals A-lag regnes ikke som toppfotball, og fikk dermed ikke spilt kamper i hele 2020. Nå gleder han seg til det en dag blir mulig å trene igjen. Men

Oppsal mot Vålerenga

Dessuten rekker vi å mimre om den fullstendig legendariske kampen mellom Vålerenga og Oppsal i første runde i NM i 2010.

– Det er fortsatt publikumsrekord på Trasop. Det var over fire tusen tilskuere.

Jørgen Grydeland (til venstre), daglig leder i Oppsal, og Haakon Thon, journalist i Dagsavisen. (Aslak Borgersrud)

Jørgen Grydeland spilte kampen for Oppsal. På Vålerengas lag var den unge driblekongen Kamer Qaka for Vålerenga, og ikke minst Oppsals kanskje fremste fotballspiller om dagen, Håvard Nielsen, som nå spiller om opprykk fra 2. Bundesliga for Greuther Fürth.

– Vi tapte 11-1. Men jeg tror vi aldri har jublet så mye for en 9-1-skåring, sier Grydeland.

Grydeland forteller også en fryktelig historie om en tyggigummimaskin på avveie etter en teambuilding-tur med klubben, og om hvorfor klubben poster sannsynligvis landets mest utleverende kampreferater på Facebook-sida til Oppsal 3.

Gamle episoder

Vil du høre flere episoder av Trikkeligaen? Her kan du høre VIF- og Skeid-legende Morten Berre fortelle om hvordan man best skårer et mål, om 2010-sesongen i Vålerenga og hvordan det var å spille foran 25.000 allsangpønkere i St. Pauli:

Og om ikke det er nok: Her kan du høre Kjelsås-trener Eivind Kampen fortelle om hvorfor han mater edderkoppene i spillernes garderobe, og om arven etter Stig Mathisen på Grefsen stadion: