Eksperter peker på Hovland foran prestisjeturnering

Før hver turnering gjør et utvalg PGA-eksperter sine vurderinger som de deler med PGA-Tour Fantasy Golf, som er golfsportens eget managerspill.

Her har hele fire av seks eksperter Hovland på sitt fantasy-lag denne uken, og to av de mener nordmannen vil stikke av med seieren.

Redaktør på PGA-Tour sine nettsider, Sean Martin, er en av dem. Han viser til at Hovlands på sine siste sju starter har avsluttet dårligere en sjetteplass kun én gang, det inkluderer én seier og andreplasser.

PGA-tour-skribent Cameron Morfit støtter redaktøren sin. Han skriver at framgangen til nordmannen på verdensrankingen har vært meteorisk, fra 1133.-plass for to år siden til 13.-plass i dag. Topp fem de siste tre startene forteller det meste.

Bookmakerne holder nordiren Rory Mcllroy som favoritt foran Viktor Hovland.

Arnold Palmer Invitational har 15 millioner kroner i premiepotten. Turneringen er en av de mest prestisjetunge på PGA-touren

Arnold Palmer Invitational går fra 4. til 7. mars.

