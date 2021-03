Poengløs Zuccarrello da Wild tapte for første gang på to uker

Mandag ble Zuccarello kåret til ukens spiller av NHLs spillerorganisasjon etter to mål og seks målgivende forrige uke, flest av alle spillere i ligaen. I tillegg noterte han seg for sitt 400. poeng i karrieren.

Likevel klarte han ikke å følge opp den gode formen forrige uke i bortekampen mot Vegas Golden Knight natt til tirsdag, der Wild tapte 4-5 etter spilleforlegning. Det eneste «Zucca» noterte seg for i oppgjøret var en utvisning seks minutter ut i den andre perioden for «hooking».

Siden Zuccarello kom tilbake til kampen 17. februar mot Los Angeles Kings, har han hatt målpoeng i seks av de åtte kampene han har spilt. Alle seks har endt med seier, mens i de to kampene han ikke har hatt målpoeng, har det blitt tap.

Natt til tirsdag så det meget lovende ut for Wild da Marcus Foligno sendte Wild opp i 4-2-ledelse like før slutten av den andre perioden. Wild ledet 4-3 med 42 sekunder igjen før Alex Tuch utlignet til 4-4, som sørget for spilleforlengelse.

Der var Vegas-laget sterkest, og to minutter ut i perioden avgjorde Max Pacioretty kampen for hjemmelagets fordel med sitt tiende mål denne sesongen. Golden Knights kom to mot en alene med Wild-keeper Cameron Talbot, og Pacioretty gjorde ingen feil fra kloss hold etter pasning fra Mark Stone.

Med tapet er Wild er nå nummer tre i NHLs vestre divisjon med tolv seirer og sju tap, bak ledende Golden Knights og St. Louis Blues.

