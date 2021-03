Håp og forventninger før Erna Solberg møter idretten ansikt til ansikt

Norge — Toppidretten har måttet tåle å bli satt på sidelinjen i 2021, og senest 22. februar ble stansen for seriespill videreført til midten av mars. Idrettstoppene håper at onsdagens dialog skal åpne veien tilbake til arenaene.

Norges idrettsforbund skal legge føringer for møtet med statsminister Erna Solberg (H) og kulturminister Abid Raja (V), og NIF har både barne- og ungdomsidretten, voksenidretten og toppidretten på blokka.

– Det vi først og fremst forventer, er at vi har en felles situasjonsforståelse av de utfordringer og det faktabilde som norsk idrett står overfor. Det er det aller viktigste. Det handler om å synliggjøre idrettens behov og konsekvensene av å holde idretten så mye nedstengt som de gjør nå. Det er vi opptatt av å vise fram, sier kommunikasjonssjef Finn Aagaard i NIF til NTB.

– Jeg tror ikke vi får noe svar direkte over bordet i morgen, men vi skal starte en dialog om hvordan vi sammen kan jobbe for en gradvis gjenåpning av norsk idrett.

[ Solberg: Jeg har ringt Raymond Johansen og beklaget ]

– En del av løsningen

Lagidretten vil være representert blant andre gjennom generalsekretæren i håndballforbundet, Eirik Langerud.

– 75 prosent av medlemmene våre er barn og unge som skal være en prioritert målgruppe, men realiteten er at vi har en nedgang på 70 prosent kamp- og konkurranseaktivitet i samme aldersgruppe. Nå må vi skape en felles virkelighetsforståelse av hva som skal til for å få løst opp i dette, hvordan kan vi videreutvikle dialogen om å ha et felles mål for idretten, sier Langerud til NTB og legger til:

– Hvordan kan idretten bli en del av løsningen i stedet for å være en del av problemet?

Norges Fotballforbund vil også være representert på møtet, ved elitedirektør Lise Klaveness.

Generalsekretær Pål Bjerketvedt sa til TV 2 mandag at det er helt nødvendig at idretten tas på større alvor og at man sammen finner løsninger for å komme i gang med både topp- og breddeidretten.

[ Lundbys alternative vei mot historisk gull: – Begynte å bli sliten ]

Oppgitt

Generalsekretær Ottar Eide i Norges Ishockeyforbund er oppgitt over all usikkerheten og hvor mye idretten har måttet betale. Han forventer en avklaring i onsdagens møte.

– Det er en utfordring med smittesituasjonen i Norge, men jeg synes idretten til nå har betalt veldig mye gjennom å være nedstengt i så lang tid. Nå håper jeg på en avklaring. Den beste beskjeden er at de sier at de jobber for en reåpning av seriespillet i toppidretten, men uansett må vi få en dato som vi kan forholde oss til, sier Eide til NTB.