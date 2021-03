Granerud håper sola skal gi bedre forhold til storbakken

De går fredag (individuelt) og lørdag (lagkonkurranse). Granerud har ikke klaget på vindforholdene under VM, men et par ganger forklart at de er utfordrende.

– De (bakkene) ligger rett ved siden av hverandre. Så det oppfører seg veldig likt. Men forhåpentligvis går sola ned litt senere i og med at det har gått en uke nå. Så jeg håper det går fint, sa Granerud til NTB under en digital pressekonferanse tirsdag.

At sola står lenger på himmelen, vil kunne spille positivt inn på forholdene.

Norge har ikke vunnet VM storbakke siden Tommy Ingebrigtsen gjorde det i 1995. Granerud ble født nesten 14 måneder etter Ingebrigtsens store dag i Thunder Bay i Canada.

Etter elleve seirer i verdenscupen denne sesongen har han ikke innfridd som favoritt i VM der han startet med fjerdeplass individuelt.

– Jeg føler egentlig at noen av de hoppene jeg leverte i normalbakken her, er noe av det beste jeg har gjort i vinter. Så jeg føler egentlig at formen og følelsen er som tidligere i sesongen, sa Granerud tirsdag.

