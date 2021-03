Ski-VM: Den grådige gjesten

Misforstått konklusjon? Kanskje, men mange tenker slik. I Oberstdorf har det vært underskriftskampanjer for å få stoppet VM i en by der befolkningen har delvis de samme restriksjoner som i Oslo. Intet uteliv, intet publikum på arenaene, ingen festivitas rundt seiersseremoniene. Men TV-bildene er omtrent som før: Kamp skulder til skulder, fall og stavbrekk, tårer og seiersglis.

Den eneste forskjellen er at publikum på oppløpssiden er byttet ut med pappfigurer. Og TV-produsenten følger ikke løsningen fra Premier League ved å legge på kunstig stadionlyd. For vi får jo høre skiene som skjærer ned i den nedsaltede sørpesnøen akkopagnert av mer eller mindre dramaturgiske TV-kommentatorer.

Les også: Her er VM-programmet, dag for dag

I dette landskapet tar Norge medaljer hver dag og styrer mot sitt grådigste ski-VM noensinne. For løperne gjør den jobben de har kommet for. De lever i sine egne bobler, de har forberedt seg under dels ekstreme forhold. Johannes Høsflot Klæbo som teknisk hevet skisprint til enda et nytt nivå søndag, har levd så isolert at det har gått ut over hans psykiske styrke. Derfor de overraskende tårene etter første sprintgullet.

Det eneste Norge er misfornøyd med er at Aleksandr Bolsjunov fortsatt virker uslåelig på distanselangrenn og at Halvor Egner Granerud ikke er best når det gjelder. Men den kommende uka kan justere dette bildet. Langrenn får to nye sjanser til å slå Bolsjunov, på onsdagens 15 kilometer intervallstart og søndagens avsluttende femmil klassiske fellesstart. Stafetten regner vi ikke med i denne sammenheng. Egner Granerud skal fortsette VM i en større bakke og det taler antagelig til hans fordel.

For den grådige gjesten er selvsagt ikke fornøyd. For ti år siden var Oslo vertskap og vi fikk en ellevill folkefest med Petter Northug, Marit Bjørgen og Therese Johaug i hovedrollene. Nå venter Northug på soning, Bjørgen er TV-ekspert for TV2, mens Johaug har innkassert sitt første gull og jakter det andre tirsdag.

Tyskerne er mer opptatt av den pågående pandemien enn medaljemangel i VM. VM setter tingene i perspektiv. Helsa går foran underholdningen. Etter VM skulle skifesten fortsette i Norge. Den er som kjent avlyst. For i Norge er folkehelsa viktigere enn skirenn. Det virker bare ikke slik....

PS. Dette er medaljefordelingen etter åpningshelgen: