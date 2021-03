Odd stiller seg bak oppfordringen om Qatar-boikott

Odd skriver på sitt nettsted at klubben stiller seg bak Tromsøs beskrivelse, som lyder som følger:

«Det har gjennom flere år vært rettet sterk kritikk mot FIFA og Qatar i forbindelse med VM i fotball i 2022. Det hele startet med en tildeling av mesterskapet som fra flere hold ble kalt korrupt, etterfulgt av rapporter om uverdige arbeidsforhold for tilreisende arbeidere knyttet til byggingen av fasilitetene til VM. Ulike aktører har over mange år rapportert om svært mange dødsfall som relaterer seg til det kommende verdensmesterskapet. Systemet blir beskrevet som et moderne slaveri.»

– Odds Ballklubb mener det er på sin plass med et svært tydelig budskap om at VM i Qatar er et brudd på fotballens verdier. Boikott er et sterkt virkemiddel, men ingenting tyder på at dialogen hittil har gitt resultater. Da må det sterkere virkemidler til fra norsk fotball, skriver skiensklubben og fortsetter:

– Odds Ballklubb vil oppfordre Norges Fotballforbund til å gå inn for en boikott av fotball-VM 2022. Vi mener at hvis Norge kvalifiserer seg gjennom den kommende kvalifiseringen, bør vi takke nei til å reise til Qatar.

Fra før har Strømsgodset og Viking gitt sin tilslutning til Tromsøs ønske om at NFF boikotter Qatar-VM.

Bodø/Glimt, Rosenborg, Stabæk og Vålerenga skal behandle temaet på sine årsmøter denne måneden.

