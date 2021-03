Johaug om ski-VM i Trondheim: – Får se om jeg er der som utøver eller publikum

Johaug bodde i Trondheim i mange år da hun var yngre, og det er en by og et skianlegg i Granåsen hun kjenner godt til.

– Det er langt fram i tid, og det er fire år til. Jeg tror at jeg tar ett år om gangen, og så får vi se om jeg er i Trondheim som publikum eller utøver. Det vet jeg ikke ennå, sa hun til NTB under mandagens digitale pressetreff i VM-byen Oberstdorf.

Der handlet det om tirsdagens 10 kilometer i fri teknikk.

Therese Johaug viste styrke da hun tok sitt ellevte VM-gull i skiathlon sist helg, og hun stiller selvsagt som favoritt på nytt i det individuelle skøyteløpet med enkeltstart.

– Det var utrolig godt å få unna skiathlon og at jeg fikk senket skuldrene litt. Men ikke for det, jeg har veldig lyst til å gå fort i 10 kilometer skøyting. Det er en distanse som har passet meg bra, og jeg har veldig lyst til å gå fort.

Les også: Johaug og Fossesholm går for Norge på 10 km i Oberstdorf

Ansvar

Så langt i mesterskapet er det bare Johaug som har stått fram som en seriøs medaljekandidat av de norske distanseløperne på kvinnesiden.

Det kan fort snu, mener 32-åringen. Hun stiller på 10-kilometeren sammen med Heidi Weng, Helene Marie Fossesholm, Ragnhild Haga og Tiril Udnes Weng.

– Jeg føler ikke at jeg har noe ansvar og at jeg bærer noe som helst. Jeg har lyst til å oppnå mine mål og har forberedt meg hver dag som om jeg skal være på mitt beste i konkurransedagene i dette mesterskapet. Det er utrolig moro når du lykkes og når dine mål, sier Johaug.

Hun tror lagvenninnene kan heve seg til neste distanse.

– Vi er et lag på tur, og det er ikke bare medaljer som teller. Vi skal ha det bra med oss selv, og det er mange som går fort på ski. Vi skal selvsagt ha ambisjoner alle mann, og så er det lov å ha gode dager og dårlige dager. Den ballen snur fort. Alt kan skje i et mesterskap, og i morgen kommer en ny dag med nye muligheter. Vi gleder oss.

Les også: Ski-VM 2021, her er fullt program dag for dag

Ingen maskin

Therese Johaug har gjentatte ganger minnet om at hun ikke er noen maskin, men det er ikke alltid det er like enkelt å tro henne. Det hun presterte på skøytedelen i den bratteste motbakken under lørdagens skiathlon, var det høy klasse over.

Johaug minner om at det bare er noen uker siden hun ble slått av Jessica Diggins i verdenscupen i Falun. Johaug vet at det stilles store forventninger til henne, men selv maner hun til et annet verdensbilde.

– Jeg vet at det er forventninger der ute, men de holdningene der har ikke jeg. Det så vi i Falun. Jeg kan også ha dårlige dager både mentalt og fysisk. Jeg kan bli slått allerede i morgen, jeg. Jeg tar ingenting for gitt. Som jeg har sagt før, det er ikke bare å hente medaljer. Det føler jeg at jeg har fått bevis for mange ganger.

Sveriges Frida Karlsson og Ebba Andersson var de som var nærmest Johaug sist lørdag, og det er nok de samme to som har størst sjanser til å frata henne et nytt gull på 10-kilometeren.

Les også: VM-knockout fra Johaug: Reiste seg og lekte seg til gull på 15-kilometeren