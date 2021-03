Johaug og Fossesholm går for Norge på 10 km i Oberstdorf

Laguttaket ble bekreftet mandag.

Heidi Weng, Ragnhild Haga og Tiril Udnes Weng blir også å se i den tyske løypa.

Norge har levert et sterkt mesterskap til nå og kan være på vei mot å smadre pall-fangsten fra 2019, da snittet lå på 1,13 pallplasseringer i 22 konkurranser. Lørdag ble det seks norske medaljer, som gir et medaljesnitt på hele 1,55 per konkurranse.

Skulle den norske troppen holde det vanvittige medaljetempoet oppe i vel en uke til i Oberstdorf, gir det 37 plasseringer i topp 3.

Både Therese Johaug og Gyda Westvold Hansen hentet hjem gullet på en stor norsk VM-dag på lørdag. Helene Marie Fossesholm gikk inn til en sterk sjetteplass i sin mesterskapsdebut.

