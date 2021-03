Stygt fall for Vickhoff Lie i super-G, til sykehus i helikopter

Lie har ikke vært dårligere enn nummer seks de fire siste rennene og hang godt med innledningsvis i super G-rennet i Italia. Men før andre passeringstid gikk 22-åringen voldsomt overende og fikk et ublidt møte med sikkerhetsnettet med beina først.

Skiene løste ikke ut gjennom fallet, og på TV-bildene kunne man høre skrikene fra Lie.

Det kunne se ut til at det gikk hardest utover beinet til 22-åringen.

– Så ikke bra ut

Den norske alpinprofilen fikk behandling i bakken i mange minutter etter rundkastet. Deretter ble hun hentet av helikopter.

– Den leggen så ikke bra ut. Jeg får vondt her jeg sitter, sa NRKs ekspertkommentator Audun Grønvold på kanalens direktesending.

Ragnhild Mowinckel var ferdig med sin super-G da Lie gikk i sikkerhetsnettet. TV-bildene viste Molde-jenta ta seg til hodet og snu seg vekk da bildene av lagvenninnens fall gikk over skjermen.

Episoden i Italia føyer seg inn i rekken av norske uhell i alpint denne sesongen. En rekke landslagsutøvere er langtidsskadd.

Alexander Aamodt Kilde, Atle Lie McGrath, Lucas Braathen, Adrian Smiseth Sejersted er alle ute.

Brignone-revansj

Etter en nedtur i VM viste Federica Brignone storform igjen og knuste all motstand på hjemmebane i Italia søndag.

Den ene etter den andre satte ny ledertid i starten av rennet, men etter at Brignone krysset målstreken med startnummer fem lyste ikke klokka grønt lenger.

Lara Gut-Behrami viste at også hun kan bli slått og endte over halvsekundet bak Brignone. Sveitseren har hatt en vanvittig sesong og kunne tatt sin femte super G-seier, men Brignone var for sterk.

Ragnhild Mowinckel leverte et godt renn og var blant de raskeste i bunnen av bakken. 28-åringen endte på sjuendeplass, ni tideler bak Brignone.

Sjuendeplass er Mowinckels beste plassering i verdenscupen siden skadecomebacket.

Men det var fall og skader som stjal overskriftene i Italia søndag. Like etter at Lie var hentet med helikopter og rennet var i gang igjen, falt også Rosina Schneeberger stygt. Østerrikeren hektet skiene i en port og skled inn i sikkerhetsnettet.