Søndagens tv-sport, time for time

09.00: Motorsport, Arctic Rally Finland i Rovaniemi (VM-runde 2): Siste dag. (Eurosport N)

10.00: Kombinert, VM i Oberstdorf: Lagkonkurranse menn, hopp (HS106). Denne norske kvartetten skal i aksjon: Jarl Magnus Riiber, Jens Lurås Oftebro, Jørgen Graabak og Espen Bjørnstad. (NRK1, Eurosport Norge)

10.00: Alpint, verdenscup menn i Bansko, Bulgaria: Storslalåm 1. omgang. (Eurosport 1)

11.00: Langrenn, VM i Oberstdorf: Lagsprint fri teknikk kvinner og menn. Semifinaler. Norge stiller med Maiken Caspersen Falla og Tiril Udnes Weng i kvinneklassen, Johannes Høsflot Klæbo og Erik Valnes blant gutta. I kvinneklassen er Linn Svahn vraket fra det svenske laget. Inn på laget kommer Maja Dahlqvist sammen med sprintverdensmester Jonna Sundling. OBS! Normalt går de to beste lagene direkte videre fra hver av semifinalene, mens hele seks lag får finaleplass på tid. I søndagens VM-renn vil fire lag gå direkte videre og kun to lag ta seg videre på tid. (NRK1)

11.00: Alpint, verdenscup kvinner i Val di Fassa, Italia: Super-G. (Eurosport 1, SVT2)

12.00: Motorsport, Arctic Rally Finland (VM-runde 2): Siste dag. Siste prøve 12.18. Estlandske Ott Tänak leder, Oliver Solberg har imponert og ligger på 6. plass foran siste dag. (Eurosport N)

12.30: Fotball, italiensk Serie A menn (24. runde): Sampdoria – Atalanta. (Strive TV)



13.00: Fotball, engelsk Premier League, 26. runde: Crystal Palace – Fulham fra Selhurst Park. (TV2 Sport Premium2), Leicester – Arsenal fra King Power Stadium. (TV2 Sport Premium)

13.00: Fotball, engelsk Championship, 33. runde: Wycombe Wdrs. – Norwich City (Vsport2)

13.00: Fotball, fransk Ligue 1 menn, 27. runde: Monaco – Brest. (Vsport+)

13.00: Langrenn, VM i Oberstdorf: Lagsprint fri teknikk kvinner og menn. Finaler.

(NRK1, Eurosport N)

13.00: Alpint, verdenscup menn i Bansko, Bulgaria: Storslalåm 2. omgang. (Eurosport 1, SVT2)

13.30: Fotball, tysk 1. Bundesliga, 23. runde: Union Berlin – TSG Hoffenheim. (Vsport1)

14.30: Fotball, nederlandsk Æresdivisjon menn, 24. runde: PSV Eindhoven – Ajax. (Vsport3)

14.30: Sykling, UCI Europe Tour, endagsrittet Kuurne – Brussel – Kuurne i Belgia med flere nordmenn på start. (Eurosport N)



15.00: Fotball, engelsk Premier League menn, 26. runde: Tottenham – Burnley fra Tottenham Hotspur Stadium. (TV2 Sport Premium)

15.00: Fotball, skotsk ligacup menn, finale: Livingston – St. Johnstone fra Hampden Park i Glasgow. (Vsport2)

15.00: Fotball, italiensk Serie A menn, 24. runde: Inter – Genoa. (Strive TV)

15.00: Kombinert, VM i Oberstdorf: lagkonkurranse menn, 4 x 5 km langrenn. (NRK1, Eurosport 1)

15.30: Fotball, tysk 1. Bundesliga menn, 23. runde: FSV Mainz – Augsburg. (Vsport1)

16.45: Fotball, nederlandsk Æresdivisjon menn, 24. runde: AZ Alkmaar – Feyenoord. (Vsport3)



17.00: Hopp, VM i Oberstdorf: Blandet lagkonkurranse (HS106). Norges lag: Halvor Egner Granerud, Robert Johansson, Maren Lundby og Silje Opseth. Tyskland er tittelforsvarer i denne konkurransen. (NRK1, Eurosport 1)

17.00: Fotball, fransk Ligue 1 menn, 27. runde: Lille – Racing Strasbourg. (Vsport+)

17.30: Fotball, engelsk Premier League menn, 26. runde: Chelsea – Manchester United fra Stamford Bridge i London. (TV2 Sport Premium)

18.00: Fotball, tysk 1. Bundesliga, 23. runde: Bayer Leverkusen – Freiburg. (Vsport1)

18.00: Fotball, dansk Superliga menn, 18. runde: FC Midtjylland – Brøndby. (Vsport2)

18.00: Fotball, italiensk Serie A menn, 24. runde: SSC Napoli – Benevento. (Strive TV)

18.00: Ishockey, NHL: New York Rangers – Boston Bruins. (Vsport+)

18.00: Golf, WGC-turnering menn (10,5 mill. dollar) fra Concession Golf Club i Bradenton, Florida med Viktor Hovland. Siste spilledag. (Viasat Golf)



20.15: Fotball, engelsk Premier League menn, 26. runde: Sheffield United – Liverpool fra Bramall Lane. (TV2 Sport Premium)

20.30: Golf, Puerto Rico Open (3 mill. dollar), PGA-turnering for menn. (Eurosport 1)

21.00: Fotball, fransk Ligue 1 menn, 27. runde: Marseille – Lyon. (Vsport1)

21.00: Fotball, spansk La Liga menn, 25. runde: Villarreal – Atlético Madrid. (Strive TV)

21.00: Ishockey, NHL: Buffalo Sabres – Philadelphia Flyers. (Vsport+), Nashville Predators – Columbus Blue Jackets. (Vsport2)

21.00: Motorsport, Nascar Cup Series. (Vsport3)

23.00: Ishockey, NHL: New York Islanders – Pittsburgh Penguins. (Vsport1)

01.00: Ishockey, NHL: Chicago Blackhawks – Detroit Red Wings. (Vsport2)