Norge på skuddhold før langrennsdelen i lagkonkurransen

De tre landene er favorittene før konkurransen, men Norge og Tyskland har normalt sett bedre langrennsløperne. Japan plasserte seg midt mellom Norge og Tyskland etter hoppdelen.

For å sikre et godt grunnlag før de to siste puljene valgte Norge å bruke verdensmester Jarl Magnus Riiber allerede som andre hopper søndag.

Riiber fikk imidlertid ikke til sitt beste hopp og måtte gi fra seg noen sekunder til Østerrike, men økte likevel til Tyskland.

– Det er aldri gøy å hoppe ræva i en lagkonkurranse, sa Riiber til NRK etter å ha landet på 100 meter.

– Normalt sett skulle jeg hoppet 110 meter og gitt Norge et godt utgangspunkt, tilføyde han.

I forkant hadde Espen Bjørnstad sørget for en godkjent start for Norge. Etter første gruppe skilte kun to sekunder mellom Norge, Østerrike og Tyskland.

I tredje pulje fikk østerrikeren Mario Seidl til et kjempehopp på 106 meter. Heldigvis for Norge leverte Jørgen Graabak da det gjaldt som mest og unngikk for stort tidstap.

Jens Ole Oftebro gjorde seg på ingen måte bort som sistemann ut og sørget for at Norge henger med før langrennsdelen.

Les også: Jarl Magnus Riiber spurtet inn til kombinertgull