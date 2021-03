Målløst og tamt mellom Chelsea og United. United snytt for straffe?

Etter kampen var United-manager Ole Gunnar Solskjær en av mange som reagerte på en kontroversiell straffesituasjon i første omgang. Han var helt uenig i dommer Stuart Attwells avgjørelse.

– Det var straffespark, 100 prosent sikkert. Om det er en naturlig posisjon å ha hånden sin i når ballen kommer inn, så må jeg være blind, sa nordmannen til BBC.

Engelske dommere og deres bruk av videoverktøyet VAR har vært et hett samtaleemne i Premier League etter flere merkelige situasjoner de siste ukene.

Og på Stamford Bridge kom det nok en kontroversiell avgjørelse da Manchester United muligens ble snytt for straffespark etter et kvarter. Hånden til Callum Hudson Odoi kom i kontakt med ballen innenfor Chelseas 16-meter, men dommeren konkluderte med at det ikke var straffe etter å ha sett på TV-bildene.

Sterk statistikk

Straffesituasjonen ble den store snakkisen før pause, men etter hvilen var det gode sjanser til begge lag som preget kampen. Likevel endte oppgjøret med samme sifre som Manchester United er blitt vant med å ende opp med mot Englands største fotballklubber.

I tillegg til 0-0-kampen mot Chelsea på Old Trafford har Solskjærs menn også spilt 0-0 mot Manchester City, Liverpool og Arsenal denne sesongen.

Ved å unngå tap opprettholder Solskjærs lag sin sterke rekke med kamper uten tap på bortebane. I 20 kamper på rad har laget klart å unngå nederlag på fremmed gress.

VAR-drama

Søndagens oppgjør åpnet litt friskere enn 0-0-kampen mellom lagene tidligere i sesongen. Chelsea hadde ikke tenkt å forsvare seg til ett poeng og kom best ut, men den kontroversielle VAR-situasjonen kunne gitt Manchester United ledelsen.

Marcus Rashford hadde akkurat presset fram en redning fra Chelseas keeper Edouard Mendy etter et hardt frispark, og da Mason Greenwood og Hudson-Odoi og kjempet om ballen på returen, landet den på hånden til sistnevnte.

Dommer Stuart Attwell ble kalt til sidelinjen for å se situasjonen på monitoren, men konkluderte med at det ikke var straffbar hands. Hånden til Hudson-Odoi beveget seg ikke mot ballen, ble TV 2 fortalt av VAR i pausen.

Hudson-Odoi skulle bli mer involvert i 1. omgang. Først da han traff like utenfor på volley etter drøyt 20 minutter, og så da han la et farlig innlegg mot Olivier Giroud kvarteret senere. Chelseas franske spiss klarte ikke å få ordentlig kontakt med innlegget, og ballen seilet utenfor.

Mer action etter pause

Bortsett fra headingen til Giroud var det ikke store muligheter i 1. omgang, men allerede fire minutter etter hvilen var Hakim Ziyech veldig nær å gi Chelsea ledelsen.

Marokkaneren fikk god klem på et skudd i boksen etter et hardt innlegg fra Ben Chilwell, men en sterk hånd fra David de Gea hindret scoring, før Luke Shaw blokkerte skuddet på returen fra Reece James.

Etter en times spill var det Manchester Uniteds tur til å fyre mot mål. Først dro Greenwood til fra utenfor 16-meteren og ballen suste like til siden for Chelseas mål. Minuttet senere var det Scott McTominay som klinte til, men ballen gikk rett på Mendy.

Chelsea svarte med en god sjanse etter et flott raid av Mason Mount like etter, men ballen denne gangen var McTominay involvert i egen boks og blokket skuddet.

Lite skjedde den siste halvtimen, men minuttet før full tid kunne Solskjærs United kontret inn vinnermålet, men pasningen fra McTominay mot tre United-spillere i boksen traff bare N'Golo Kanté. Dermed endte oppgjøret målløst.

KAMPFAKTA

Chelsea – Manchester U. 0-0

Dommer: Stuart Attwell.

Gult kort: Ben Chilwell, Chelsea, Fred, Harry Maguire, Manchester U..

Chelsea (3-4-2-1): Édouard Mendy – César Azpilicueta, Andreas Christensen, Antonio Rüdiger – Callum Hudson-Odoi (Reece James fra 46.), N'Golo Kanté, Mateo Kovacic, Ben Chilwell – Hakim Ziyech (Timo Werner fra 78.), Mason Mount – Olivier Giroud (Christian Pulisic fra 65.).

Manchester U. (4-2-3-1): David de Gea – Aaron Wan-Bissaka, Victor Lindelöf, Harry Maguire, Luke Shaw – Scott McTominay, Fred – Daniel James, Bruno Fernandes, Marcus Rashford – Mason Greenwood (Anthony Martial fra 78.).

Premier League menn søndag, 26. runde:

Crystal Palace – Fulham 0-0, Leicester – Arsenal 1-3, Tottenham – Burnley 4-0, Chelsea – Manchester U. 0-0.

Senere kampstart: Sheffield U. – Liverpool (20.15).

Spilt lørdag: Manchester C. – West Ham 2-1 , West Bromwich – Brighton 1-0 , Leeds – Aston Villa 0-1 , Newcastle – Wolverhampton 1-1 .

Spilles mandag: Everton – Southampton.