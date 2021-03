Lørdagens TV-sport, time for time

08.45: Langrenn, turrennet TjejVasan Elit, en forkortet utgave av Vasaloppet for kvinner, distansen er 27 kilometer fra Oxberg til Mora i Sverige. Kun 100 løpere får delta på grunn av koronarestriksjonene. (SVT1)

10.00: Kombinert, VM i Oberstdorf, hopp (HS106) for kvinner. Historisk renn når denne kvinneidretten har sin premiere i VM. Gyda Westvold Hansen, Marte Leinan Lund, Mari Leinan Lund og Mille Moen Flatla er de fire utvalgte som skal delta i dette rennet for Norge. (NRK1, Eurosport N).

10.00: Alpint, verdenscup menn i Bansko, Bulgaria: Storslalåm 1. omgang. (Eurosport 1)

11.00: Alpint, verdenscup kvinner i Val di Fassa, Italia: Utfor. (Eurosport 1, SVT2)

11.45: Langrenn, VM i Oberstdorf: Skiathlon, 15km med skibytte for kvinner. Therese Johaug skal forsvare sin første tittel og får følge av Helene Marie Fossesholm, Heidi Weng, Anne Kjersti Kalvå og Lotta Udnes Weng på det norske laget. Johaug anser Ebba Andersson og Jessie Diggins som sine sterkeste utfordrere. (NRK1)

11.48: Sykling, UAE Tour, 7. og siste etappe (flat – 147 km): Yas Mall – Abu Dhabi. (Eurosport N)

13.00: Fotball, fransk Ligue 1, 27. runde: Bordeaux – Metz. (Vsport1)



13.00: Alpint, verdenscup menn i Bansko, Bulgaria: Storslalåm 2. omgang. (Eurosport 1, SVT2)

13.30: Fotball, engelsk Premier League, 26. runde: Manchester City – West Ham fra Etihad Stadium. Da er det «Hammers» sin tur til å prøve å stoppe et City-lag med strak kurs for seriegull. (TV2 Sport Premium)

13.30: Fotball, engelsk Championship, 33. runde: Bournemouth – Watford. (Vsport2)

13.30: Langrenn, VM i Oberstdorf: Skiathlon, 30km med skibytte for menn. Tittelforsvarer er Sjur Røthe og med seg på det norske laget har han Emil Iversen, Johannes Høsflot Klæbo, Simen Hegstad Krüger og Hans Christer Holund. Norge vant denne distansen både i OL 2018 (Hegstad Krüger) og VM 2019 (Røthe). (NRK1, Eurosport N)

14.00: Fotball, spansk La Liga menn, 25. runde: Eibar – Huesca. (Strive TV)

14.03: Sykling, Omloop Het Nieuwsblad i Belgia (200,5 km) Gent – Ninove, verdenstouren (2 av 33) med flere norske på start. (Eurosport 1)

15.30: Fotball, tysk 1. Bundesliga menn, 23. runde: Bayern München – Köln (Vsport+), Borussia Dortmund – Arminia Bielefeld. (Vsport1)

15.30: Kombinert, VM i Oberstdorf: 5km langrenn for kvinner. Her skal tidenes første verdensmester i denne grenen kåres. (NRK1, Eurosport N)



16.00: Fotball, Premier League: West Bromwich – Brighton. (TV2 Sport Premium, TV2 Sport1)

16.00: Fotball, engelsk Championship, 33. runde: Middlesbrough – Cardiff. (Vsport2)

16.00: Motorsport, Arctic Rally Finland i Rovaniemi (VM-runde 2 av 12): 2. dag. Dagens siste prøve 17.38. (Eurosport N)

16.10: Håndball, dansk eliteserie menn: Aalborg – Bjerringbro-Silkeborg. (TV2 Sport2)

16.30: Hopp, VM i Oberstdorf: Normal bakke (HS106). Vinterens komet Halvor Egner Granerud er favoritt til sin første VM-tittel. (NRK1, Eurosport 1)

17.00: Fotball, fransk Ligue 1, 27. runde: Dijon – Paris Saint-Germain. (Vsport3)

18.00:

Fotball, italiensk Serie A, 24. runde:

Bologna – Lazio. (Strive TV

)

18.00:

Golf, WGC-turnering i Florida med

Viktor Hovland

. Tredje spilledag. (

Vsport Golf

)

18.00:

Motorsport, formel-E fra Diriyah, andre VM-runde. (

Eurosport N

)

18.30:

Fotball, engelsk Premier League, 26. runde:

Leeds – Aston Villa

fra Elland Road. (

TV2 Sport Premium

)

18.30:

Fotball, tysk 1. Bundesliga, 23. runde:

RB Leipzig – Bor. Mönchengladbach. (Vsport1

)

19.00

: Ishockey, NHL:

New Jersey Devils – Washington Capitals. (Vsport+), Ottawa Senators – Calgary Flames. (Vsport3)

20.33:

Golf, Puerto Rico Open, PGA-turnering menn med

Kristoffer Ventura. (Eurosport 1

)

20.45:

Fotball, italiensk Serie A, 24. runde:

Hellas Verona – Juventus. (TV2 Sport1, Strive TV

)

21.00:

Fotball, engelsk Premier League, 26. runde:

Newcastle – Wolverhampton

fra St. James’ Park. (

TV2 Sport Premium

)

21.00

: Ishockey, NHL:

Nashville Predators – Columbus Blue Jackets. (Vsport2

)

21.00:

Fotball, spansk La Liga menn, 25. runde:

Getafe – Valencia. (Strive TV

)

22.00:

Motorsport, Nascar Xfinity Series.

(Vsport3

)

01.00

: Ishockey, NHL:

Tampa Bay Lightning – Dallas Stars. (Vsport1

)

02.00:

Ishockey, NHL:

Minnesota Wild – Los Angeles Kings. (Vsport2)

04.00

: Ishockey, NHL:

Anaheim Ducks – Vegas Golden Knights. (Vsport1)

04.45:

Motorsport, Supercars Championship fra Australia, andre race. (

Vsport3)