Karrierebeste for Zuccarello etter ny seier

Begge lag hadde en rekke skudd på mål i første periode. Zuccarello prøvde seg tre ganger, men det var Minnesota Wilds Kirill Kaprizov som scoret kampens første mål etter om lag 12 minutter.

Zuccarello som er i storform om dagen, bidro til scoringen med en målgivende pasning.

– Zuccarellos målgivende pasning sørget for at han har målpoeng i fem kamper på rad. Det er karrierebeste for veteranen. Han scoret derimot ikke kampens første mål, som han har gjort i de tre foregående kampene, men han bidro i alle fall til det, bemerker Wild i sin oppsummering av kampen.

Nordmannen sto over starten av sesongen etter at han opererte en håndleddsskade etter NHL-sluttspillet i fjor, og 33-åringen har vært i godt slag etter skadeavbrekket.

Han hadde tre scoringer og seks målgivende pasninger de foregående fem kampene. Natt til lørdag fikk han nærmere 18 minutter på isen

Etter det første målet løsnet det for Wild. Nick Bjugstad satte pucken i nettet to minutter senere, og like etter scoret Joel Eriksson Ek kampens og Wilds tredje mål.

Mens Wild hadde 16 skudd på mål i første periode, var det langt færre i den andre og målløse perioden. Zuccarello prøvde seg med et skudd på mål i tredje periode, men det var LA Kings som scoret og dermed pyntet på tapssifrene få minutter før fulltid.