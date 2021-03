Hovland kjemper om topplassering i Florida

Så langt, før en rekke spillere har fullført tredje runde, ligger nordmannen på delt 7.-plass. Opp til ledende Collin Morikawa skiller det seks slag, men Hovland er ikke langt bak resten av tetfeltet.

Nordmannen hadde en fæl opplevelse på siste hull fredag, der han måtte bruke åtte slag på sitt siste hull og avsluttet en til da strålende runde med en firedobbel bogey.

Det så han ikke ut til å være påvirket av da han gikk løs på lørdagens runde. Hovland spilte godt fra starten av og radet opp tre birdier og en eagle i løpet av de åtte første hullene.

Det råeste?

Det norske golffenomenet ristet lattermildt på hodet da et godt innslag mot greenen gikk rett inn til eagle på hull sju. Spillet hans fikk den tidligere PGA-proffen Henrik Bjørnstad til å hente fram godordene.

«Etter den avslutningen han hadde i går, så er det Viktor Hovland holder på med så langt i dag, kanskje det råeste han har gjort så langt i sin korte karriere! Jeg er tom for superlativer. Målløs.», skrev Bjørnstad på Twitter.

Det skulle imidlertid ikke fortsette fullt så strålende for Hovland, som varierte mellom det småsvake og det briljante. På 13. hull, som skal være banens enkleste, havnet han i trøbbel da et slag havnet i greenbunkeren. Han fikk ballen opp, men bommet så vidt med putteren og måtte tåle en bogey.

Den ble fulgt opp av en imponerende birdie på det neste hullet (par 3). Der traff Hovland hullet med et slag fra 25 meter. Og nordmannen noterte nok en birdie på hull 16 og var dermed seks slag under par på runden.

Øyner solid plassering

Par på hull 17 og 18 sørget for at Hovland endte dagen på seks slag under par. Han er ti under par totalt, og opp til turneringstoer Billy Horschel er det i skrivende stund to slag.

WGC-turneringen skulle egentlig spilles i Mexico by, men den er av smittevernhensyn flyttet til Bradenton i Florida. Søndag skal turneringen avgjøres der.

Vinneren av turneringen får med seg en premiesjekk på 15,6 millioner kroner, og alle de 20 beste får premier på over én million.