Fotballens herlige supporter-opprør

Norske fotballklubber vil boikotte VM i Qatar. Kan budskapet nå fram uten å ende opp som en parentes fra en nasjon som uansett neppe vil kvalifisere seg?

Svaret ar ja fordi det kommer fra grunnfjellet, fra supporterne som nå vil den skitne fotballen til livs. Og supporterinitiativ har en tendens til å spre seg fort.

Fredagens aksjon startet i Tromsø, spredte seg til flere og de neste ukene kommer spørsmålet på dagsorden på årsmøtene i en rekke norske klubber. Man må faktisk ta et standpunkt.

Som vi kommenterte tidligere i uka: Det er et sjokkerende bevis på idrettens avmakt at det skal være umulig å endre et vedtak som det er nærmest global enighet om er basert på svindel. Det er ti år siden den famøse tildelingen av fotball-VM 2022 til Qatar.

Når ikke FIFA selv klarer å gjøre noe, må handlingen flyttes til grasrota. Supporterne er fotballens hjerte, som akkurat nå er utestengt på grunn av pandemien. Supportere og sponsorer er de som kan påvirke når fotballen selv ikke klarer å rydde opp.

FIFA stiller seg bak kampanjen «Black Lives Matter», men den er verdiløs når det kommer til tilstandene i Qatar der det er påvist at tusener har omkommet under byggingen av verdens flotteste VM-arenaer. Senest for to uker siden var Bayern München i Qatar for å spille VM-finalen for klubblag, i forrige uke ble Qatar Airlines siste hovedsponsor inn til sommerens EM-sluttspill.

Supportere tilknyttet Vålerenga startet i forrige uke aksjonen «Vår Fotball», kanskje det mest nyttige og positive initiativet i moderne tid fra supporterhold. De vil ta medlemsdemokratiet i bruk i kamp mot sportsvasking, som hele VM 2022 i praksis er. Men den aksjonen handler om politisk bevvisthet rundt hvor man legger treningsleire og hvem man møter i treningskamper. Da favner den mye videre. Men hva skjer med VM?