Riiber på tredje bak to japanere etter VM-hoppingen

Riiber er naturlig favoritt i løpet og fikk opp 103 meter, mens Yamamoto hoppet 106 meter. Akito Watabe, også han fra Japan, går ut to sekunder foran nordmannen.

– Selv om det er litt stygt å si det, kan vi vel stryke Yamamoto litt av lista. De farligste er vel Frenzel og Fabian Riessle som ligger 16 og 18 sekunder bak meg, men det er bra å ha de bak og ikke foran. Det er absolutt gullsjanser i dag, men jeg må jobbe for det, sier Riiber til NRK og fortsetter:

– Vi er veldig heldige som har det smøreapparatet vi har, så jeg krysser fingrene for at dette kan gå hele veien inn. Det ser ut til å bli en ordentlig thriller med to tyskere som virkelig har skjerpet seg inn mot dette mesterskapet her, sier Riiber.

Den tyske veteranen Eric Frenzel har vist styrke under trening og prøveomgang. Han hoppet 101 meter og går ut 40 sekunder bak lederen.

Tyske Vinzenz Geiger kan også bli en lei nøtt. Han deltar bokstavelig talt på hjemmebane ettersom han kommer fra VM-byen. Etter et hopp på 98 meter går han ut 1.09 minutt bak mannen i tet.

Jens Lurås Oftebro hoppet 100,5 meter og går ut 46 sekunder bak lederen på 11.-plass. Jørgen Graabak har vist oppløftende hopping under trening, men 97 meter fredag var litt skuffende. Trønderen har 1.28 å ta igjen.

Espen Bjørnstad hevet seg fra trening og prøveomgang og landet på 99 meter. Han går ut 1.06 bak lederen. Espen Andersen starter ytterligere halvminuttet bak.

Langrennet over 10 kilometer starter klokken 16.

