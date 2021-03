Manchester United trakk Milan – Molde møter Granada

Molde skal ut mot tøffe Granada fra Spania etter den sensasjonelle seieren over tyske Hoffenheim i europaligaen. Det ble klart under trekningen i Det europeiske fotballforbundets (Uefa) hovedkvarter i Nyon, Sveits fredag ettermiddag.

Molde møter Granada borte først og deretter hjemme. Kampene spilles 11. og 18. mars. Granada imponerte ved å slå ut Napoli i 16-delsfinalen. Ettersom Molde spilte sin hjemmekamp mot Hoffenheim i Spania på grunn av norske koronarestriksjoner, er det ikke utenkelig at det kan bli dobbeltkamp på spansk jord i neste runde.

Molde-spillerne fløy fredag tilbake til Spania etter å ha spilt i Tyskland. Der overrasket blåtrøyene overrasket stort ved å slå Hoffenheim 2-0 på bortebane. Etter 3-3 i første kamp gikk Molde videre med 5-3-seier sammenlagt.

Mange nordmenn hadde nok håpet at Molde skulle trekke Manchester United og Ole Gunnar Solskjær i åttedelsfinalen. United skal imidlertid ut mot knalltøffe Milan og spiller hjemme først.

Det oppgjøret åpner for et United-gjensyn for stjernespissen Zlatan Ibrahimovic, som vant europaligaen med nettopp Manchester-klubben i 2017.

Martin Ødegaard og Arsenal møter Olympiakos. Første kamp er borte, og siste kamp på Emirates i London.

Trekningen (kampene spilles 11. og 18. mars):

Ajax – Young Boys

Dynamo Kiev – Villareal

Roma – Shakthar Donetsk

Olympiakos – Arsenal

Dynamo Zagreb – Tottenham

Manchester United – Milan

Slavia Praha – Rangers

Granada – Molde