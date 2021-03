Liverpool-kapteinen operert – kan miste resten av sesongen

Liverpools skademareritt ser ikke ut til å ha noen ende. Forrige helg hinket Henderson av banen i 0-2-tapet hjemme mot byrival Everton. Lagkapteinen ble byttet ut etter en halvtime.

30-åringen er siden blitt grundig undersøkt. Resultatet ble at han måtte gjennom en operasjon i den store lårmuskelen som strekker seg opp til lysken.

Ifølge flere engelske medier ligger Henderson an til å miste resten av Premier League-sesongen. Det er foreløpig ikke noe som tyder på at fotball-EM med England kan stå i fare for midtbaneprofilen.

Liverpool oppgir ikke noen konkret tidsperiode kapteinen er ute, men skriver at han i hvert fall ikke er på banen før etter landskampoppholdet i slutten av mars.

– Hendersons rehabilitering vil bli nøye overvåket av klubbens medisinske avdeling, og progresjonen vil avgjøre når han kan være tilbake i full trening, skriver klubben.

Henderson har denne sesongen ofte vikariert i Liverpools midtforsvar. Klubben har lenge hatt alle sine antatt beste stoppere, deriblant Virgil van Dijk, ute med langtidsskader.

Forsvarsproblemene har helt ødelagt rytmen i et Liverpool-lag som i fjor vant Premier League suverent. På under to måneder har Jürgen Klopps menn gått fra å feire nyttår som serieledere til å være 19 poeng bak Manchester City.

