Jarl Magnus Riiber spurtet inn til kombinertgull

Riiber hadde ingen problemer i innspurten og krysset målstreken foran finske Ilkka Herola og Oftebro. Sistnevnte ble slått med 0,9 sekunder på veien inn til medalje i sitt første senior-VM.

– Det er en utrolig mestringsfølelse. Jeg følte jeg disponerte løpet dit jeg ville, og visste at vi kom til å bli samlet og at det gjaldt å ha krefter igjen på slutten. Jeg visste at jeg hadde en god taktikk før siste runden, så det gjaldt å være «fresh», sier Jarl Magnus Riiber til NRK og fortsatte:

– Jeg sov dårlig i natt, og var fryktelig nervøs i hoppbakken også. Det viktigste der var å få et godt nok utgangspunkt, så jeg er veldig fornøyd med at ta det gullet her. Det er ekstra digg å få det til, sier han.

Les også: Ski-VM 2021, her er fullt program dag for dag

Oftebro:– Bronse er som gull for meg

Storfavoritten fra Oslo kopierte gullbragden fra Seefeld-VM. Også for to år siden ble Riiber verdensmester i kombinert i liten bakke og langrenn over 10 kilometer.

23-åringen startet i sporet 22 sekunder bak japanske Ryota Yamamoto. I hoppbakken var han tredje best etter et svev på 103 meter. Oftebro hoppet 100,5 meter og gikk ut 46 sekunder bak førstemann.

– Bronsen her er som gull for meg. Det er veldig kjekt å få det ut etter en trå start på året for min del. Jeg har aldri tatt en pallplass i 90-meteren før, så det er sjukt å ta min første pallplass her i VM, sier bronsevinner Oftebro til NRK.

Som ventet tettet Riiber luken til teten tidlig i langrennet. Etter 2,5 kilometer lå fire mann i front. Tysklands beste kort så medaljehåpet glippe i den nest siste motbakken.

Riiber har i vinter vunnet sju av elleve verdenscuprenn. Det gir lav odds på flere Riiber-triumfer i VM.

Jørgen Graabak og Espen Bjørnstad la seg inn som nummer ni og ti, mens Espen Andersen tok 17.-plassen.

Ski-VM nordiske grener i Oberstdorf, Tyskland fredag:

Kombinert (plassering hopp HS106-10 km langrenn i parentes):

1) Jarl Magnus Riiber, Norge 23.01,2 (3-5), 2) Ilkka Herola, Finland 0.00,4 min. bak (13-1), 3) Jens Lurås Oftebro, Norge 0.00,9 (11-2), 4) Eric Frenzel, Tyskland 0.05,9 (8-3), 5) Akito Watabe, Japan 0.09,0 (2-7), 6) Fabian Riessle, Tyskland 0.16,8 (9-4), 7) Johannes Lamparter, Østerrike 0.28,6 (4-10), 8) Lukas Greiderer, Østerrike 1.01,9 (6-17), 9) Jørgen Graabak, Norge 1.13,8 (21-6), 10) Espen Bjørnstad, Norge 1.14,3 (14-13).

Øvrig norsk: 17) Espen Andersen 1.41,4 (24-9).

Les også: Riiber på tredje bak to japanere etter VM-hoppingen