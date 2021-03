Fredagens tv-sport, time for time

10.10: Kombinert menn, ski-VM i Oberstdorf, Tyskland: Hopp normalbakke (HS106). Verdenscupleder Jarl Magnus Riiber er tittelforsvarer og selvfølgelig blant de store favorittene nå også, til tross for et kne som må håndteres litt forsiktig. For Norge stiller også Espen Bjørnstad, Jørgen Graabak, Jens Lurås Oftebro og Espen Andersen. (NRK1, Eurosport 1)

11.40: Alpint, verdenscup kvinner i Val di Fassa, Italia: Utfor. Kajsa Vickhoff Lie har lagt VM-skuffelsen bak seg og angriper igjen. Hun var raskest på den første treningen onsdag, nesten sekundet foran VM-vinneren Corinne Suter. På torsdagens trening var amerikanske Breezy Johnson raskest og Lie 0,77 sekunder bak. Vår andre deltaker – Ragnhild Mowinckel – var over sekundet bak teten begge dager. (NRK1, Eurosport 1)



12.00: Fotball, UEFAs Europaliga, trekning av åttedelsfinalene. Molde ligger i bollen her etter torsdagens sensasjonelle avansement. (Eurosport 1, TV2 Sport1))

12.33: Sykling, UAE Tour i Forente arabiske emirater, UCIs verdenstour (1 av 33), 6. etappe (flat – 168 km):

Deira – Palm Jumeirah. (Eurosport Norge)

13.19: Snooker, The Players Championship fra Marshall Arena i Milton Keynes. Den siste kvartfinalen går over 11 partier mellom John Higgins fra Skottland og engelske Mark Selby. (Eurosport 1)

14.00: Motorsport, WRC Arctic Rally (VM-runde 2) fra Rovaniemi, Finland: Første dag, første fartsprøve kl. 14.08. VM-rallyet i Sverige ble avlyst og dette vinterrallyet er nytt i WRC-kalenderen. Andreas Mikkelsen vant WRC2-klassen i sin Skoda i Monte Carlo og får nå også selskap av Ole Christian Veiby i Hyundai. Oliver Solberg gjør sin første start i den «verste» klassen WRC1 – med ny fabrikkrigget bil fra Hyundai. 19-åringen med svensk mor og svensk lisens må kjøre med ny kartleser, fordi hans faste makker Aaron Johnston har testet positivt og er i koronakarantene. Oliver Solberg får sin debut i den største rallyklassen fem år tidligere enn sin far, verdensmesteren Petter Solberg. (Eurosport Norge)



15.55: Kombinert menn, ski-VM i Oberstdorf, Tyskland: 10 km langrenn. Hvordan er føreforholdene i Bayern så langt på dag? (NRK1, Eurosport Norge)

17.10: Hopp, ski-VM i Oberstdorf: Laghopp kvinner (HS106). Norge er i det absolutte favorittsjiktet med det sannsynlige laget Maren Lundby, Silje Opseth, Thea M. Bjørseth og Anna Odine Strøm. Maren Lundbys sølvmedalje torsdag løfter hele laget. (NRK1, Eurosport 1)

17.30: Motorsport, WRC Arctic Rally (VM-runde 2) fra Rovaniemi i Nord-Finland fortsetter i mørket. (Eurosport Norge)

18.32: Motorsport, Formel E. Første VM-runde for de elektriske bilene fra Diriyah, Saudi-Arabia. (Eurosport Norge)

19.00: Fotball, dansk Superliga, 18. runde: Vejle BK – AC Horsens fra Vejle Stadion. Et oppgjør på nedre halvdel, niendeplasserte Vejle møter tabelljumboen. Ingen av klubbene har nordmenn i i sine spillertropper. (Vsport 3)

19.00: Golf, WGC-turneringen Workday Championship (10,5 mill. dollar) for menn. Andre spilledag fra The Concession GC i Bradenton, Florida. Viktor Hovland møter resten av verdenseliten i ny pengestinn turnering. (Vsport Golf)

19.58: Snooker, The Players Championship fra Milton Keynes. Klart for den første semifinalen over 11 partier og den er helengelsk. Barry Hawkins møter enten Ronnie O'Sullivan eller Jack Lisowski, som spilte sin kvartfinale sent torsdag kveld. (Eurosport Norge)



20.25: Hopp, ski-VM i Oberstdorf: Kvalifisering normalbakke (HS106) menn. Så skal sesongens sterkeste hopplandslag i VM-aksjon. Alle de norske bør hoppe seg inn i lørdagens VM-renn. Halvor Egner Granerud ble på grunn av hoppdressen disket fra sesongens 12. verdenscupseier i Romania. Det kommer ikke til å gjenta seg, for nå jakter årets komet VM-gull! (NRK2, Eurosport 1)

20.30: Fotball, tysk 1. Bundesliga, 23. runde: Werder Bremen – Eintracht Frankfurt fra Weserstadion. De grønne fra Bremen jobber tungt på nedre halvdel og gikk på sesongens største smell med 0–4 for Hoffenheim sist. Formlaget Frankfurt slo Bayern München 2–1 sist. De holder den siste mesterligaplassen på tabellen og har i øyeblikket Bundesligas lengste rekke uten tap: Ni seiere og to uavgjort på de 11 siste kampene! (Vsport 1)



20.45: Fotball, engelsk Championship, 33. runde: Derby County – Nottingham Forest fra Pride Park. Tradisjonsrikt lokaloppgjør i East Midlands, også kalt «El Cloughico» fordi legenden Brian Clough var manager for begge i årevis: Derby 1967–1973 og Forest 1975–1993. I alt har de to klubbene møtt hverandre 131 ganger siden 1892, med statistikken 49-33-49. Det kan bli jevnt i kveld også. (Vsport 2)

20.45: Fotball, skotsk Championship, 18. runde: Inverness Caledonian Thistle – Heart of Midlothian fra Tulloch Caledonian Stadium. Hearts er suveren ligaleder og styrer mot opprykk. (Vsport +)

21.00: Fotball, spansk La Liga, 25. runde: Levante – Athletic Bilbao fra Estadi Ciutat de València. (Strive TV)

21.00: Fotball, fransk Ligue 1, 27. runde: Stade Rennes – OGC Nice fra Roazhon Park. (Vsport 3)

22.30: Golf, Puerto Rico Open (3 mill. dollar) på PGA-touren for menn. Andre spilledag fra Rio Grande med Kristoffer Ventura. (Eurosport 1)



01.00: Ishockey, NHL: New York Rangers – Boston Bruins fra Madison Square Garden. (Vsport 1)

02.00: Ishockey, NHL: Minnesota Wild – Los Angeles Kings fra Xcel Energy Center i Saint Paul. Mats Zuccarello og lagkameratene i Wild er tilbake på hjemmeis etter en turné med fem strake bortekamper. Wild vant de fire siste og «Zucca» kom hjem med ni målpoeng i hockeybagen. (Vsport 2)

04.45: Motorsport, Bathurst 1000, sesongstart supercars fra Mount Panorama-banen i Bathurst, Australia. (Vsport 3)