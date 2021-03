Medaljegarantist i ti år

Kommentar

Hvor lenge skal vi ta Maiken Caspersen Falla som en selvfølge? I skyggen av trippel norsk på den mannlige sprinten: Caspersen Fallas sølvløp er kanskje hennes beste prestasjon i karrieren.

Før VM uttrykte hun sin vanlige frustrasjon over at nordmenn ikke oppfatter sprint som «ordentlig» langrenn. Men denne sesongen var nok frustrasjonen større over at hun knapt kunne trene i høst da sykdom og skader satte henne ut. I forsesongen har sprintgullet i VM nærmest vært utdelt til Linn Svahn. Hun forsvant illsint ut i semifinalen, men lagvenninne Jonna Sundling sørget likevel for svensk gull.

Men Maiken! Medaljer i alle VM siden 2011. Ti år som norsk medaljegarantist. I tillegg til OL-gullet i Sotsji i 2014. Men alltid litt i skyggen av andre norske triumfer i den elleville norske toppidretten om vinteren.

At man holder nivået i sprint over ti år forteller en egen evne til å utvikle seg. Det gås fortere og annerledes nå enn i Oslo i 2011. I Oberstdorf i 2021 gikk Maiken sitt beste løp for sesongen, slik hun har klart i alle disse mesterskapene i denne grenen i 2013 (bronse), 2014 (OL-gull), 2015 (bronse), 2017 (gull), 2018 (OL-sølv) og 2019 (gull). Totalt har hun 13 medaljer fra internasjonale mesterskap. Fordi hun alltid treffer planken.

Lagvenninne Ane Appelkvist Stenseth brøt sammen i gråt da hun ble bedt om å karakterisere kapteinen på laget etter torsdagens sprint. For Maiken selv var sølv det motsatte av nederlag.

Nå blir det lagsprint også på Maiken søndag før diskusjonen begynner om hun også skal gå stafetten i neste uke.

Den diskusjonen blir det ikke rundt Johannes Høsflot Klæbo som kan ende opp med å gå samtlige distanser i dette VM hvis han selv vil.

Ski-VM i Oberstdorf, Tyskland torsdag:

Langrenn, sprint klassisk:

Menn:

1) Johannes Høsflot Klæbo, Norge, 2) Erik Valnes, Norge, 3) Håvard Solås Taugbøl, Norge, 4) Aleksandr Bolsjunov, Russland, 5) Sergej Ustjugov, Russland, 6) Oskar Svensson, Sverige.

Øvrige norske (topp 30): 8) Pål Golberg, 10) Emil Iversen.

156 utøvere fikk plassering.

Kvinner:

1) Jonna Sundling, Sverige, 2) Maiken Caspersen Falla, Norge, 3) Anamarija Lampic, Slovenia, 4) Johanna Hagström, Sverige, 5) Ane Appelkvist Stenseth, Norge, 6) Tiril Udnes Weng, Norge.

Øvrige norske (topp 30): 7) Anna Svendsen, 12) Lotta Udnes Weng.

109 utøvere fikk plassering.