Maren Lundby tok VM-sølv – sesongens første pallplass

Lundby var på fjerdeplass etter første omgang takket være et hopp på 102,5 meter. I finaleomgangen landet hun på 99,5 meter og tok en overlegen ledelse.

Sara Takanashi, som var treer etter den første omgangen hoppet halvmeteren lenger, men endte to tidels poeng bak. Dermed kunne Lundby juble for VM-medalje før de to siste hopperne.

Slovenske Klinec hoppet 100,5 meter og slo henne med 3,1 poeng. Marita Kramer, som ledet etter første omgang, greide derimot ikke å innfri som siste utøver. Hun endte på fjerdeplass, slik at Takanashi fikk bronse.

– Skikkelig digg! Denne vinteren her har det vært mye hard jobbing. Med alle konkurransene som ble avlyst, var det også vanskelig å motivere seg. Derfor har dette vært målet å komme tilbake i form her. Det som har vært deilig, er at jeg ikke har gjort det før i dag. Jeg merket det i prøveomgangen i dag at dette var mulig, sa hun.

Og da Lundby luktet medalje, ble det en lang ventetid mot konkurransen. Hun gikk hvileløst rundt og ventet og ventet på å komme i gang. Det etter en sesong i verdenscupen som ser ut som et hvilket som helst telefonnummer, bortsett fra de tre laveste sifrene: 7-5-4-8-5-6-5-5.

– Det har stått i hodet på meg hele tiden. Jeg har visst at jeg har mye å gå på. Når jeg først får blod på tann, klarer jeg ikke gi meg. Jeg skjønte at det var muligheter. Den ventetiden er så fæl, sa hun.

Justerte sittestillingen

Landslagssjef Christian Meyer var så rørt at han nesten ikke greide å snakke da han ble intervjuet av NRK.

– Dette var vel ikke noe vi så for oss for 14 dagers tid siden. Det har vært en ganske interessant reise den siste tiden, for å si det sånn. Jeg er utrolig imponert over Maren, og laginnsatsen var fantastisk. Jeg føler meg beæret over å få være trener for denne gjengen, fikk han fram.

Opseth ble nummer seks, Thea Minyan Bjørseth nummer sju og Anna Odine Strøm nummer 19. Opseth, som har vært vinterens beste norske kvinnehopper, var full av lovord om Lundby etter at hun selv ble nummer seks.

– Det er egentlig helt sykt. Vi hadde et håp om at en av de norske skulle komme på pallen. Det er vanvittig. Jeg har sett arbeidet hun har lagt ned de siste to-tre ukene. Jeg er veldig glad på hennes vegne, sa Opseth til NTB.

Meyer fortalte at sittestillingen til Lundby ble justert etter de første hoppene i VM-bakken.

Hoppdronningen med gull i forrige VM og OL, og med hele 30 verdenscupseirer på merittlista, viste nok en gang at hun er en hopper for de store anledningene.

Les også: Klæbo best i VM – trippelt norsk på sprinten: – Å ta det gullet her betyr ekstremt mye

Raste mot dommerne

Hoppsjef Clas Brede Bråthen var etter første omgang svært kritisk til stilbedømmingen. Han mente at Lundby og Bjørseth fikk for dårlig betalt for sine gode nedslag, mens Kramer og Takanashi ble trukket for lite.

Bråthen tordnet da han snakket med NRK i pausen. Han kalte dømmingen trist og komisk og sa at «de som sitter i dommertårnet ikke gjør jobben sin».

– Jeg reagerer på stildømming som gjør at vi ikke fikk riktig resultatliste etter første omgang. Forskjellen mellom Marens hopp og Kramers var altfor liten, utdypet Bråthen til NTB.

– Jeg har støtte fra dommere hjemme som jeg anser for å være flinke. I tillegg sier de at Kramer var nedi. Det har også jeg sett. I disse tider må vi kunne finne ut om folk står eller ikke, det er helt avgjørende.

Kramer var svært dyp i landingen, og TV-bildene viste at hun var nedpå med rumpa, men hoppet ble bedømt som stående, og hun satte bakkerekord med sitt kjempehopp på 109 meter.

Kramers karakterer varierte mellom 15,5 og 16,5. Hun fikk to ganger 16 og 15,5 som tellende stilkarakterer. Lundby fikk to ganger 18,5 og 18.

Les også: Falla tok sølvet da Sundling ble verdensmester

Sagt fra til FIS

– Jeg har sagt fra til en leder i FIS om at jeg synes dette er trist, og at jeg kommer til å uttale meg offentlig om det. Han sa at det er bra, så får vi en debatt om det. Maren hoppet 102,5 meter og satte nedslag. Takanashi hoppet 104 og gjorde det ikke, og Kramer var nedi, fortsatte Bråthen.

Etter rennet var hoppsjefen mest opptatt av sin beundring for Lundby, men han hadde ikke helt glemt irritasjonen over dømmingen.

– Resultatlista ble riktig til slutt. Det sørget utøverne for, ikke dommerne, sa han til NRK.

Tre av de norske hopperne tok ledelsen med sitt første hopp i HS106-bakken i Oberstdorf, men Opseth, som har vært vinterens beste norske kvinnehopper lyktes ikke. Verdenscuptreeren var tredje beste norske på 7.-plass etter første omgang, og hun hoppet seg bare opp en plass.

Juniorverdensmester Bjørseth leverte et kjempehopp på 99 meter og var nummer fem etter første omgang. Med 92 meter i finalen falt hun to plasser og ble slått av Opseth med 2,4 poeng.

Les også: «Maiken Caspersen Falla – medaljegarantist i ti år»