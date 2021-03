Ancelotti varsler snarlig startsjanse for King

Det sa hans italienske stjernemanager Carlo Ancelotti på en pressekonferanse torsdag. Samtidig utelukket han langt på vei at King starter hjemme mot Southampton mandag.

– Han er ikke langt unna. Det viktige for ham er å holde seg i form. Tilstanden hans er bra. Han jobber og tilpasser seg veldig bra. Han får en plass i førsteelleveren i løpet av noen kamper, sa Ancelotti.

Everton-manageren sa også at stjernespiss Dominic Calvert-Lewin og midtbanespiller Allan er tilbake i trening, og at begge er klare for kamp. I tillegg fortalte han at midtstopper Yerri Mina er ute i minst to uker til.

Så langt har King fått fire innhopp siden overgangen fra Bournemouth 31. januar.

