Vil ikke kommentere ski-VM med munnbind. Blir hjemme

Radarparet har i en årrekke vært på plass i de store skimesterskapene for å gi Radiosportens lyttere best mulig kommentering. Planen var at de også skulle til Oberstdorf, men slik blir det ikke.

Årsaken er den tyske arrangørens krav om å bruke munnbind til enhver tid i VM-området.

– Selv om vi sitter inne i kommentatorbua, må vi ha på oss munnbind. I tillegg må man hver halvtime åpne døra for å slippe inn luft, sukker Malmqvist overfor Expressen.

– Det er vanskelig å kommentere med munnbind. Man får mindre luft, og det høres. Begge av oss bruker briller, og det dugger uansett hva man gjør. Vi har prøvd flere ulike munnbind, og vi ser ikke hva vi gjør. Det går ikke, legger Malmqvist til.

Han synes det er et merkelig påbud fra VM-arrangøren.

– Det var ikke et slikt krav under skiskytter-VM.

Malmqvist og Mogren er ikke ukjent med å kommentere langrenn hjemmefra. I vinter har de kun vært på plass i verdenscupen to ganger (Falun og Ulricehamn).

Mogren vant verdenscupen i langrenn i 1987. Han tok VM-gull på femmila i både 1991 og 1993.

