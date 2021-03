Trygg på at utstyrsmissen ikke ødelegger VM – større kontroll på Graneruds utstyr

Den første konkurransen for gutta går lørdag i normalbakken i Oberstdorf.

Granerud ble nylig disket fra sin 12. verdenscupseier for sesongen i Rasnov. Etter at han hadde feiret triumfen en kort stund, viste det seg at hoppdressen var for stor.

– Vi gjør som vanlig og går over og sjekker. Vi passer på at dressen er slik den skal være, sier Granerud til NTB.

Favoritt

Hoppsjef Clas Brede Bråthen sier til NTB at han er trygg på at historien ikke gjentar seg.

– Vi har også et mye større støtteapparat her enn vi hadde i Rasnov. Vi har mange flere som kan bidra, og vi føler oss ganske trygg på at «trackrecorden» vi har (rundt dresser) denne sesongen fortsetter.

Granerud er pekt ut som en mulig vinner av begge de individuelle rennene i VM, men han føler ikke at han har tatt av etter storsuksessen denne vinteren.

– Jeg håper ikke jeg har forandret meg som person, men som utøver er jeg blitt mye tryggere på meg selv, sa Granerud.

Tørke

Norge vant normalbakke-VM både i 2013 og to år senere. Det var Anders Bardal og Rune Velta som stoppet en titteltørke som startet etter Oslo-VM i 1966. Da vant Bjørn Wirkola.

Onsdag var det hele 9476 dager siden sist Norge vant et storbakkerenn i VM. Det var Tommy Ingebrigtsen som klarte det i Thunder Bay (Canada) 18. mars 1995.

Med elleve verdenscupseirer samme sesong, er Granerud fortsatt i posisjon til å kunne utligne rekorden på 15 tilhørende sloveneren Peter Prevc.

Herrehopperne er de som tjener best i VM. Et individuelt gull er verdt 271.000 kroner. Granerud har allerede sikret seg 1,9 millioner i premiepenger i verdenscupen denne vinteren.

