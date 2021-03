Onsdagens TV-sport, time for time

11.48: Sykling, UAE Tour i Forente arabiske emirater, UCIs verdenstour (1 av 33), 4. etappe (flat – 204 km):

Al Marjan – Al Marjan. (Eurosport Norge)

13.55: Snooker, The Players Championship fra Marshall Arena i Milton Keynes. 16 av verdens beste spillere møtes. Engelske Judd Trump var tittelforsvarer, men ble sensasjonelt slått ut av sin landsmann, sisteseedede Stuart Bingham allerede i første runde. Første runde avsluttes med to kamper klokka 14 i dag: Mark Selby (England) mot Mark Williams (Wales) og Jordan Brown (Nord-Irland) mot John Higgins fra Skottland. (Eurosport Norge)

17.30: Friidrett, innendørsstevnet Serbian Open Indoor Meeting fra Beograd. (Eurosport Norge)



17.53: Hopp, ski-VM i Oberstdorf, Tyskland: Kvalifisering, normalbakke kvinner (HS106). Maren Lundby er tittelforsvarer fra Seefeld og uten uhell skal både hun og resten av det norske laget med Silje Opseth, Anna Odine Strøm og Thea Minyan Bjørnseth komme seg greit igjennom til torsdagens renn. (NRK1, Eurosport 1)

18.00: Fotball, UEFAs Europaliga menn, 16-delsfinale 2. kamp: Tottenham – Wolfsberger AC fra Tottenham Hotspur Stadium i London. Spurs måtte spille sin bortekamp i Budapest forrige uke og med 4–1 derfra skal de i praksis være klare for avansement. Østerrikske WAC gjorde sin debut på dette nivået, og det gikk ikke så bra. Dette bør være en kamp der Jose Mourinho kan slippe løs mange av sine nest beste menn? (TV 2 Sport 1)

18.45: Håndball, EHFs mesterliga, 13. runde, gruppe A: Elverum – Vardar Skopje. Elverum har kommet korona-bakpå i kampprogrammet og spiller begge sine kamper i Skopje i Nord-Makedonia. Den første gikk i helgen og endte uavgjort 34–34. Alle lagene går videre til cupspill og dette er et oppgjør om de to nederste plassene i gruppa. (Viasat 4)



19.00: Fotball, spansk La Liga, utsatt fra 1. runde: FC Barcelona – Elche fra Camp Nou. (Strive TV)

19.58: Snooker, The Players Championship fra Milton Keynes, første kvartfinale. Stuart Bingham ble klar for denne allerede mandag kveld. Nå møter han enten engelske Barry Hawkins eller Zhou Yuelong fra Kina, som gjorde opp sent tirsdag kveld. (Eurosport Norge)

20.30: Håndball, dansk Eliteserie menn, 22. runde: TT Holstebro – Skjern. (TV 2 Sport 2)

20.45: Fotball, engelsk Championship, 32. runde: Preston Nort End – Queens Park Rangers fra Deepdale. Siden QPR fikk blant andre innlånte Stefan Johansen i troppen, har formkurven pekt rett opp. Nå har de fire strake seire og da de slo opprykksjagende Bournemouth i helgen åpnet også Johansen målkontoen. Preston er blant divisjonens dårligste hjemmelag og har ikke vunnet på de fire siste. (Vsport 2)

20.45: Håndball, EHFs mesterliga, 13. runde, gruppe B: RK Celje – Barcelona. Slovenske Celje nest sist, Barca på topp i gruppa uten poengtap. (Vsport +)



21.00: Fotball, UEFAs mesterliga menn, åttedelsfinaler 1. kamp: Borussia Mönchengladbach – Manchester City fra Puskás Aréna i Budapest. Tyskland har stengt grensene for alle land med virusmutasjoner, så i likhet med de øvrige engelske klubbene må City rundt omkring for å få spilt kamper. Det første tapet kommer vel nærmere for Pep Gurdiola og hans fantastastiske menn? Raheem Sterling ble matchvinner da de slo Arsenal 1–0 i helgen. Nå står de med utrolige 18 strake seiere (alle turneringer) og rekordene faller tett. (Vsport 1). Atalanta – Real Madrid fra Stadio Atleti Azzurri d'Italia i Bergamo. Et litt haltende Real Madrid – skadelista er fortsatt tung – røk ut i denne runden av mesterligaen forrige sesong. De skal passe seg nå også, Atalanta bøtter inn mål når de slippes løs. I helgen slo de Napoli 4–2 på denne banen i Serie A. (TV 2 Sport 1)

23.00: Ishockey, NHL: Florida Panthers – Dallas Stars fra BB&T Center i Sunrise. (Vsport 2),

Tampa Bay Lightning – Carolina Hurricanes fra Amalie Arena. (Vsport 3)

01.00: Ishockey, NHL: Toronto Maple Leafs – Calgary Flames fra Scotiabank Arena. (Vsport 1)

03.00: Ishockey, NHL: Colorado Avalanche – Minnesota Wild fra Ball Arena i Denver. Mats Zuccarello er endelig tilbake for fullt hos Wild. Natt til tirsdag noterte han seg for scoring og hele tre målgivende pasninger da Minnesota knuste San Jose Sharks 6–2 på bortebane. (Vsport 2)

03.30: Ishockey, NHL: St. Louis Blues – Los Angeles Kings fra Enterprise Center. (Vsport 1)