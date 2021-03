Messi-show i viktig Barcelona-seier

Messi scoret to mål selv, og han var arkitekten bak Jodi Albas 3-0-mål.

Argentineren tok ansvar etter en tam Barcelona-åpning og en målløs førsteomgang mot laget som er nest sist på tabellen. Barcelona måtte for all del unngå en ny blemme for å ha håp om å henge med i La Liga.

Tre minutter etter pause spilte Messi vegg med danske Martin Braithwaite, som spilte ballen videre med hælen før argentineren scoret. 20 minutter seinere la Messi på til 2-0 etter et soloraid av Frenkie de Jong.

3-0-målet kom etter 73 minutter og ble kronen på verket. En lekker chip fra Messi spilte Braithwaite gjennom, og dansken headet videre til Alba som satte ballen i mål.

Kampen var utsatt fra første serierunde i fjor høst. Barcelona er på tredjeplass, fem poeng bak serieleder Atlético Madrid, som har en kamp til gode. Real Madrid ligger på 2.-plass, to poeng foran Barcelona.

