Brisbane i Australia nærmere OL-avtale om 2032-lekene

Tirsdag ble det kjent at IOCs utvalgskomité, som er ledet av norske Kristin Kloster Aasen, er mest imponert av Brisbanes søknad. De anbefalte derfor å innlede forhandlinger med Australia, noe IOC nå har fulgt opp.

– De har presentert et veldig avansert konsept for lekene, sier Kloster Aasen ifølge Gamesbids.com.

IOC-president Thomas Bach understreker at det ikke betyr at de andre kandidatene ikke duger. Det har vært interesse fra land som Tyskland, Tyrkia, Russland og Kina for lekene.

– Dette er bare en avgjørelse i favør av en av de interesserte på dette tidspunktet, sa Bach på pressekonferansen der IOC delte nyheten.

Den olympiske komiteen vil gå inn i eksklusive forhandlinger med Brisbane. Det har vært åtte andre nasjoner med i kampen om å få arrangere lekene, men de er ute av kampen hvis Brisbane lever opp til IOCs standarder.

Valget av OL-arrangør ble endret i 2019, og IOC velger nå en foretrukket kandidat som skal gjennom en grundig gransking før IOC-sesjonen offisielt velger arrangør.

Det er ventet at Brisbane allerede seinere i år vil skrive arrangørkontrakt.