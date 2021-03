Varmen endrer starttider i ski-VM

Det internasjonale skiforbundet (FIS) flytter starttidspunktene etter et møte med den internasjonale rettighetshaveren Infront.

I utgangspunktet skulle sprinten i Oberstdorf ha prologer fra 12.45, mens utslagsrundene var satt opp fra 15.15. Tirsdag ble tidene endret til 09.00 og 11.30.

– Sportslig tror jeg det vil bli mye bedre. Hvert minutt i solen påvirker snøforholdene veldig mye. Vi kan se at fram til klokken 11.30 holder løypene seg ganske bra. Når vi starter tidligere, vil det gi gode forhold for konkurransene om morgenen og også bevare snøforholdene for øvrig, sier FIS' langrennssjef Pierre Mignerey til VG.

Temperaturen synker

Også onsdagens kvalifisering til kvinnenes 5 kilometer og mennenes 10 kilometer skal gå tidligere enn planlagt.

Varmen i Oberstdorf har skapt hodebry i VM-opptakten. Det er på det meste meldt 15 til 20 plussgrader i den tyske byen torsdag. Skiføret ligger an til å bli svært bløtt.

Maks- og nattemperaturen synker markant fra og med fredag. Da vil det etter prognosene ligge på maks åtte-ni varmegrader på dagtid og ned mot fem minus om natten i store deler av resten av mesterskapet.

Det er gode nyheter for arrangøren.

Vil flytte alt

Ifølge NRK var det Infront som tok initiativet til å flytte de første VM-øvelsene til tidligere på dagen. Russland-trener Markus Cramer mener samtlige langrennsøvelser bør starte tidligere.

– Det vil gjøre det mer rettferdig. For sprint er det ikke et så stort problem, men senere blir det enda mer ulike forhold. Solen blir veldig sterk på ettermiddagen, sier Cramer til NRK.

Johannes Høsflot Klæbo er ikke opptatt av starttidspunktene.

– Forholdene er som de er, og vi får ikke gjort noe med det. Det får være opp til dem som tar avgjørelsen. Forholdene i går var helt optimale, sa Klæbo under en pressekonferanse tirsdag.