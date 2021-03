Tirsdagens TV-sport, time for time

11.48: Sykling, UAE Tour i Forente arabiske emirater, UCIs verdenstour (1 av 33): 3. etappe (kupert), 162 km Al Ain – Jebel Hafeet. (Eurosport Norge)

13.58: Snooker, The Players Championship. Første runde fra Marshall Arena i Milton Keynes. 16 av verdens beste spillere møtes, med engelske Judd Trump som tittelforsvarer. (Eurosport Norge)

18.45: Håndball, EHFs mesterliga menn (utsatt kamp), gruppe A: Paris St.-Germain – Vive Kielce (Polen).

19.00: Fotball, engelsk Premier League, fra 18. runde: Leeds United – Southampton fra Elland Road. Leeds tapte 0–1 borte for Wolves fredag kveld. Det var deres 17. kamp på rad uten å spille uavgjort. Kan Patrick Bamford fikse en scoring eller to, slik at de vinner i kveld? Southampton var inne i sin verste periode noensinne i Premier League – med seks strake tap – da de fikk 1–1 hjemme mot Chelsea lørdag. Forhåpentlig for Saints var det et bud om bedre tider. Leeds skal være høvelig motstand, de ligger bare to poeng foran. (TV2 Sport Premium)

19.58: Snooker, The Players Championship. (Eurosport Norge)

20.45: Håndball, EHFs mesterliga menn, gruppe A: THW Kiel – Aalborg. Sander Sagosen og Kiel har få kamper i mesterligaen og spilte i helgen sin første bundesligakamp på to uker etter koronakarantene. Sagosen var både småskadd og sliten etter VM i januar, men spilte igjen lørdag og scoret tre på sju forsøk. Også Harald Reinkind gjorde tre mål for Kiel da det ble uavgjort mot Magdeburg. (Vsport +)

20.45: Fotball, engelsk Championship, 32. runde: Rotherham United – Nottingham Forest fra New York Stadium. Rotherham ramlet under nedrykksstreken igjen etter 0–1 borte for Norwich i helgen. (Vsport 2)



21.00: Fotball, UEFAs mesterliga, åttedelsfinaler 1. kamp: Lazio – Bayern München fra Olympiastadion i Roma. Bayern er regjerende mestere og dessuten ferske verdensmestere for klubblag. De er naturlige favoritter, men Lazio har ennå ikke tapt i mesterligaen denne sesongen. (Vsport 1). Atlético Madrid – Chelsea fra Arena Nationala i Bucuresti. Atlético har hittil vært ustoppelige i spansk La Liga, kan Chelsea stikke kjepper i hjulene på nøytral grunn i Romania? (TV 2 Sport 1)

01.00: Ishockey, NHL: Columbus Blue Jackets – Chicago Blackhawks fra Nationwide Arena (Vsport 2), Washington Capitals – Pittsburgh Penguins fra Capital One Arena. (Vsport 1)

04.00: Ishockey, NHL: Vancouver Canucks – Edmonton Oilers fra Rogers Arena. (Vsport 1)