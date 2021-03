Mandagens TV-sport, time for time

11.48: Sykling, UAE Tour i Forente arabiske emirater, UCIs verdenstouren (1 av 33): 2. etappe, 13 km tempo på øya Al Hudayriat utenfor Abu Dhabi. Briten Adam Yates vant rittet i fjor. Han stiller for INEOS-laget også i år, men kan få tøff kamp om en ny seier. Startlista teller navn som Tadej Pogacar, Mathieu van der Poel og Sam Bennett. (Eurosport Norge)



19.00: Fotball, dansk Superliga, 17. runde: Lyngby – FC København fra Lyngby Stadion. Hjemmelaget har vunnet én seriekamp og er allerede klar for nedrykkspulja seks runder før det settes foreløpig strek. FCK har delvis reparert en grusom sesongstart og ligger på fjerdeplass. (Vsport 2)

19.58: Snooker, The Players Championship. Første runde fra Marshall Arena i Milton Keynes. 16 av verdens beste spillere møtes, med engelske Judd Trump som tittelforsvarer. (Eurosport Norge)

20.00: Håndball, dansk eliteserie kvinner, 23. runde: København – Team Esbjerg. Femteplasserte København møter «norske» Esbjerg som slåss med Odense og Viborg i toppen. Esbjerg har de seks norske jentene Rikke Granlund, Marit Frafjord, Kristine Breistøl, Marit Røsberg Jacobsen, Sanna Solberg og Vilde M. Ingstad i stallen. (TV 2 Sport 2)



20.30: Fotball, tysk 2. Bundesliga, 22. runde: Greuther Fürth – Holstein Kiel fra Sportpark Ronhof Thomas Sommer. Antatt tett og tøff kamp i en rekordjevn tabelltopp, der tre poeng skilte fire lag før runden. Norske Håvard Nielsen spiller sin andre sesong hos vertene, etter ni år på vandring i Østerrike og Tyskland. I Fürth har han 12 seriemål på 52 kamper. (Vsport 1)

20.30: E-sport, Telialigaen: Foxed Gaming Power – Nordavind. (TV 2 Sport 1)

21.00: Fotball, spansk La Liga, 24. runde: Osasuna – Sevilla fra Estadio El Sadar i Pamplona. Sevilla fikk kjenne på musklene til Erling Braut Haaland i forrige uke. De trengte nok en frihelg. (Strive TV, TV 2 Sport Premium 2)

21.00: Fotball, engelsk Premier League, 25. runde: Brighton & Hove Albion – Crystal Palace fra Amex Stadium. Viktig bunnoppgjør, der Brighton ikke har tapt på fem kamper, mens Palace sliter med ei vond skadeliste. Blant andre er spissen Wilfried Zaha ute. (TV 2 Sport Premium)

01.00: Ishockey, NHL: Toronto Maple Leafs – Calgary Flames fra Scotiabank Arena. (Vsport 1)

03.00: Ishockey, NHL: Colorado Avalanche – Vegas Golden Knights fra Ball Arena i Denver. (Vsport 2)