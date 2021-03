Karrierebeste for Ruud på ATP-rankingen: – Blir litt ekstra stolt

– Ny karrierebeste er alltid gøy, og man blir litt ekstra stolt hver gang man når en ny høyeste ranking, sier Ruud til Nettavisen.

Ruud spilte seg fram til fjerde runde i Australian Open, som første nordmann siden faren hans Christian klarte det samme i 1997.

Pappa Christian kom aldri høyere enn 39.-plass på ATP-rankingen og hans 22 år gamle sønn har store muligheter til å forbedre sin ranking ytterligere.

For Casper Ruud imponerte stort i årets første Grand Slam i Australia. Hans tidligere bestenotering i turneringen var 2. runde, for spilleren som trives best på grusbane. Det er også underlaget han skal spille på i årets neste Grand Slam, French Open.

Men først skal Snarøya-gutten bli helt skadefri. Ruud måtte gi seg etter to sett mot Andrej Rublev i 4. runde i Australian Open med strekk i magen.

Skaden gjør at han også må trekke seg fra en turnering i Singapore. 22-åringen sikter derimot å bli klar til ATP-turneringen i Rotterdam i starten av mars.