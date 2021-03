Zuccarellos første scoring for sesongen

Zuccarello kunne også notere seg en assist på Victor Rasks 4-1-scoring. Kevin Fiala ble toppscorer med to mål.

Dette var Zuccarellos tredje kamp etter skadeavbrekket. Nordmannen har stått over starten av sesongen etter at han opererte en håndleddsskade etter NHL-sluttspillet i fjor.

Wild ligger etter kampen tredje sist i sin avdeling, der Anaheim er bunnlaget. Neste kamp for Zuccarello og co. er mot San Jose Sharks, laget på nest siste plass, allerede mandag.

Grunnserien avsluttes 8. mai. Da må Wild være blant de fire beste av de åtte lagene i sin divisjon for å sikre plass i sluttspillet.

National Hockey League (NHL) lørdag, grunnserien:

New Jersey Devils – Buffalo Sabres 2-3, Washington Capitals – New York Rangers 1-4, Detroit Red Wings – Florida Panthers 2-1, Arizona Coyotes – Los Angeles Kings 2-4, Carolina Hurricanes – Tampa Bay Lightning 4-0, Columbus Blue Jackets – Nashville Predators 2-4, Montreal Canadiens – Toronto Maple Leafs 3-5, Pittsburgh Penguins – New York Islanders 2-4, St. Louis Blues – San Jose Sharks 4-5, Anaheim Ducks – Minnesota Wild 5-7, Edmonton Oilers – Calgary Flames 7-1, Colorado Avalanche – Vegas Golden Knights 3-2 (utendørs i Stateline, Nevada).

Utsatt (pga. vintervær): Dallas Stars – Tampa Bay Lightning.