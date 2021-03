VM-slalåm etter 1. omgang: To nordmenn i medaljekampen

Med startnummer to kjørte Solevåg ned til ledelse foran Frankrike-stjernen Alexis Pinturault. Sunnmøringen var i føringen helt til Adrian Pertl fra Østerrike skjøv han ned ett hakk.

Senere snek italienske Alex Vinatzer seg mellom dem. Solevåg er bakpå med 0,16 sekunder etter første omgang. Bare to hundredeler skiller opp til sølvplassen.

– Det var en fin start. Jeg tapte mye oppe, men det var ikke noen krise. Så klarte jeg å slippe på mer nedover. Dette er et bra utgangspunkt, sa Solevåg til NTB.

– Nå er det ingenting å holde igjen på. Det er bare angripe og se hva det blir til når man kommer i mål. Jeg går for gull, la han til.

Tett og jevnt

Kristoffersen fulgte to startnumre bak Solevåg. Han var like foran landsmannen på den første tidspasseringen, og like bak på de to neste. I mål var han 0,22 sekunder bak Solevåg.

Deretter kom franske Clément Noël. Han var 36 hundredeler foran Solevåg på siste mellompassering, men var 18 hundredeler bak i mål. Han la seg med det mellom Solevåg og Kristoffersen.

Pertl med startnummer åtte imponerte stort og kjørte ned til ledelse.

Kristoffersen ligger på 6.-plass og ser også muligheter i gullkampen. Han er bak Pertl med 0,38 sekunder.

Siste sjanse

Rennet er det norske lagets siste sjanse til å ta en individuell medalje i Cortina. Norge har greid det i hvert alpin-VM siden 1989, og søndag kan rekken berges hvis en eller begge av Solevåg og Kristoffersen innfrir i finalen, som starter 13.30.

Der blir ikke Timon Haugen å se etter at han kjørte ut i første omgang.

En norske herrealpinist har ikke tatt VM-medalje i slalåm siden Lasse Kjus kjørte inn til sølv i 1999.

På grunn av den varme temperaturen og hvordan de ser for seg at løypa vil endre seg, har juryen bestemt at kun de 15 beste fra 1. omgang skal starte i omvendt rekkefølge. Deretter vil løper 16-60 kjøre.

Finaleomgangen starter klokka 13.30.