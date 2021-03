Søndagens TV-sport, time for time

SØNDAG:

05.00: Tennis, Australian Open i Melbourne: Finale mixed double. (Eurosport Norge)

09.30: Tennis, Australian Open, finale menn: Novak Djokovic, Serbia mot Daniil Medvedev, Russland. Russeren er i sin første finale i denne turneringen. (Eurosport Norge)

10.00: Alpint, VM i Cortina d'Ampezzo, Italia: Slalåm menn 1. omgang. Henrik Kristoffersen mislyktes i fredagens storslalåm, men dette er hans beste gren. (NRK1, Eurosport 1)



12.30: Skiskyting, VM i Pokljuka, Slovenia: Fellesstart 12,5 km kvinner. Her kan Tiril Eckhoff sette et fantastisk punktum for sitt beste VM noensinne. Til nå har hun tre gull og en sølv. (NRK1, Eurosport Norge, SVT1)

12.30: Fotball, italiensk Serie A, 23. runde: Parma – Udinese. (Strive TV)

13.00: Fotball, engelsk Premier League, 25. runde: West Ham Utd. – Tottenham fra London Stadium. West Ham er seks poeng foran og vil inn i medaljekampen. (TV2 Sport Premium)

13.00: Fotball, fransk Ligue 1 menn, 26. runde: Montpellier – Rennes. (Vsport+)

13.18: Sykling, UCI Europe Tour, Vuelta a Andalucia, femte etappe. (Eurosport Norge)

13.30: Alpint, VM i Cortina d'Ampezzo: Slalåm menn 2. omgang. (NRK1, Eurosport 1)

13.30: Fotball, tysk 1. Bundesliga, 22. runde: Augsburg – Bayer Leverkusen. (Vsport1)

14.00: Fotball, dansk Superliga menn, 17. runde: Randers – FC Nordsjælland. (Vsport2)

14.33: Sykling, UCI Europe Tour, Tour des Alpes. (Eurosport Norge)



15.00:

Fotball, engelsk Premier League, 25. runde:

Aston Villa – Leicester City

fra Villa Park i Birmingham. (

TV2 Sport Premium

)

15.00: Fotball, italiensk Serie A, 23. runde: AC Milan – Inter. Tungt prestisjederby fra San Siro som kanskje Jens Petter Hauge får en smak av – hvis han er skadefri. (TV2 Sport1, Strive TV)

15.00: Fotball, fransk Ligue 1, 26. runde: Racing Strasbourg – Angers. (Vsport3)

15.15: Skiskyting, VM i Pokljuka: Fellesstart 15 km menn. Mesterskapets siste øvelse med nordmenn i antatte hovedroller. (NRK1, Eurosport 1, SVT1)

15.30: Fotball, tysk 1. Bundesliga menn, 22. runde: Hertha Berlin – RB Leipzig. (Vsport1)

16.00: Håndball, mesterligaen menn (utsatt kamp), gruppe A: Vardar Skopje (Nord-Makedonia) – Elverum. (Viasat 4)

17.00: Fotball, fransk Ligue 1 menn, 26. runde: Lorient – Lille. (Vsport+)

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

17.30: Fotball, engelsk Premier League, 25. runde: Arsenal – Manchester City fra Emirates Stadium. Martin Ødegaard ble kåret til Arsenals beste spiller i Europaligaen torsdag. Her får han den ultimate utfordringen. (TV2 Sport Premium)

18.00: Fotball, dansk Superliga menn, 17. runde: Brøndby – Vejle. (Vsport2)

18.00: Fotball, italiensk Serie A, 23. runde: Atalanta – Napoli. (Strive TV)

18.00: Fotball, tysk 1. Bundesliga, 22. runde: Hoffenheim – Werder Bremen. Hjemmelaget kommer fra 3–3 mot Molde i Europaligaen torsdag. (Vsport1)

19.00: Golf, PGA-turnering menn (9,3 mill. dollar) i Pacific Palisades, California med blant andre Viktor Hovland. Fjerde og siste spilledag. (Eurosport Norge)

Hold deg oppdatert: Få nyhetsbrev fra Dagsavisen

20.00: Fotball, engelsk Premier League, 25. runde: Manchester United – Newcastle fra Old Trafford. Positiv opplevelse i Europaligaen torsdag for United. (TV2 Sport Premium)

20.30: Fotball, skotsk Premier League, fra 33. runde: Ross County – Celtic. (Vsport+)

20.30: Motorsport, Nascar Cup Series fra Daytona. (Vsport3)

21.00: Fotball, spansk La Liga, 24. runde: Athletic Bilbao – Villarreal. (Strive TV)

21.00: Fotball, fransk Ligue 1, 26. runde: Paris Saint-Germain – Monaco. (Vsport1)

21.00: Ishockey, NHL grunnserien: Boston Bruins – Philadelphia Flyers. (Vsport2)

01.00: Ishockey, NHL: Washington Capitals – New Jersey Devils (Vsport1), Ottawa Senators – Montreal Canadiens. (Vsport2)

04.00: Ishockey, NHL: Vancouver Canucks – Winnipeg Jets. (Vsport1)

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.