Opp til korona-eksamen, vårvarme i Oberstdorf

Av Egil Sæther

Smitteverntrening har nesten vært sidestilt med normal fysisk trening. Det er lagt ned en betydelig jobb for å holde samtlige friske til avreisen med charterflyet til Memmingen, og det skal gjøres en betydelig innsats etter at samtlige er trygt på plass i Oberstdorf i løpet av de drøye 14 dagene som løperne er i VM-leiren.

Landslagslege Øystein Andersen sier til NTB at de tar med seg mye god lærdom gjennom alle rennene som er arrangert i Norge. Han mener erfaringene og rutinene har tatt seg opp også internasjonalt.

– Løpere har vært på precamp på Sjusjøen, og der har de fortsatt sine asosiale liv. Alle har hatt svært begrenset sosial kontakt utenom høyst nødvendige ting. Det er utgangspunktet for å redusere risikoen for å ta med seg smitten inn til reisen, sier Andersen til NTB.

Alle de norske utøverne i VM-troppen ble testet fredag.

– Slik er vi sikre på at de har med seg en negativ test i bagasjen. Da har vi eliminert ganske mye, siden de allerede har vært i en slags karantene i forkant. Charterfly tar vekk mye risiko for smitte for folk vi ikke har kjennskap til, og det samme at vi er i buss på vei til hotellet. I Oberstdorf forsøker vi bare å videreføre det isolasjonslivet vi har levd i forkant, forklarer Andersen.

Normalt og annerledes

I Oberstdorf blir det mye likt det løperne gjør i en normal verdenscuphelg. Det blir helt begrenset med utenomsportslig aktivitet. Hotellet blir stedet sent og tidlig.

– Der det måtte være ekstern sosialisering, er det avstand som gjelder. Det blir en annerledes tur med fokus på at vi holder smitteverngraden oppe hele tiden, samtidig som vi finner en balanse i det slik at vi beholder overskuddet og får lyst til å konkurrere. Vi skal ikke være ferdige og utslitte når den smittevernmessige jobben er gjort. Løperne skal ha overskudd til å stå på startstreken.

Underveis peker Andersen særlig på to forhold. 43-åringen fra Sørlandet har vært landslagslege i fire år og er blitt en rutinert mann i jobben. Han kompromisser ikke med løpernes sikkerhet og helse.

– Det ene er risikoen for å bli smittet oss imellom. Risikoen for å bli smittet av korona blir utgangspunktet lav fordi vi tar forholdsregler underveis og er gode på å holde avstand til eksterne. Tenk deg en familie som ikke treffer andre, smitten oppstår ikke plutselig innad. Det vil hjelpe for hver dag som går.

Det andre punktet er minst like viktig. Legen tenker på utfordringer med nærkontakt i forbindelse med sykdom.

– Vi kan få andre symptomer inn i troppen. Vi kan få et forkjølelsesvirus eller en annen type infeksjon. Vi kan få inn hva som helst av sykdom, og da gjelder det at vi har orden i sysakene med tanke på nærkontakter. Dette er utfordring nummer to. Vi vet at vi får andre typer infeksjoner, og da må vi unngå å bli nærkontakt i uavklarte situasjoner.

Aldri unngått

Det har antakelig aldri skjedd at en langrennstropp helt og holdent har unngått en eller annen form for sykdom i løpet av et langt mesterskap.

– Da kommer vi i en situasjon at vi må avklare om det er korona eller ikke så fort som mulig, og det er ikke nødvendigvis så lett. Korona har mange ansikter. Kunststykket blir å balansere den nærkontaktdefinisjonen. Det skal vi klare, og da kan vi leve så normalt som mulig i leiren i lys av covid-19-situasjonen.

Andersen forteller at smørerne og lederne blir egne kohorter. Herreløperne og dameløperne blir også delt, men ikke innad i lagene.

– Vi kan trekke det så langt som at bare dem som bor på rom med hverandre, er nærkontakter. Det vil skje i starten før vi har fått et visst antall observasjonsdager, slik at vi får konstatert at vi ikke har fått smitte inn. Så får vi se på dynamikken underveis for hva som er hensiktsmessig for å få ting til å flyte.

– Er det noe du er ekstra var eller redd for?

– Nei, egentlig ikke. Vi har øvd på dette såpass lenge at vi er godt rustet. Vi må være ekstra oppmerksomme de første dagene vi kommer ned til ting har satt seg og alt ser greit ut.

– Det har ikke vært mange smittetilfeller i idretten så langt?

– Nei, det har gått tilsynelatende bra dette. Det er godt å se. Det er tatt noen grep underveis som har lettet jobben, men det er en lunefull pandemi og det gjelder å være våken.

Mildt i Oberstdorf

I VM-byen er det meldt 15 plussgrader den kommende uka. Når sola titter fram blir det betydelig mildere.

- Dette minner oss litt om hvordan det var i Seefeld for to år siden. Tunge forhold er greit for meg, men jeg vil helst ikke ha det for varmt, sa Therese Johaug til Dagsavisen på siste samling i Norge.

Ski-VM starter onsdag med kvalifisering (ingen norske deltar der), mens første medaljeøvelse er sprint for kvinner og menn torsdag.