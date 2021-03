Osaka tok kvinnetittelen i Australian Open

Japaneren sikret seieren med sifrene 6-4, 6-3. Den kom to år etter at hun vant Australian Open for første gang.

23-åringen var storfavoritt mot en motstander som aldri før hadde vært i en Grand Slam-finale. 25 år gamle Brady hadde før årets turnering aldri kommet lenger enn til fjerde runde i Australia, men amerikaneren tok seg til semifinale i fjorårets US Open. Der ble hun slått av nettopp Osaka.

Så et helt ubeskrevet blad var ikke Brady. Likevel ville det vært en stor overraskelse om hun hadde nedkjempet en av tennissportens største stjerner.

– Etter at vi møttes i semifinalen i US Open for noen måneder siden, sa jeg til alle at du kom til å bli et problem. Jeg fikk rett. Det er utrolig å se hvordan du har utviklet deg på kort tid, sa Osaka direkte til Brady i seierstalen i Melbourne.

Tok tak

Første sett bar preg av mange feil fra begge finalistene. Det gjorde at det sto 4-4, men derfra tok Osaka kommandoen og vant seks strake game.

Det gjorde at Brady lå kjapt under 0-4 i det neste settet. Hun greide å bryte Osakas serve og reduserte etterpå til 2-4, men nærmere kom ikke 25-åringen. Totalt ble hun brutt fire ganger i finalen.

– I kveld var det ikke ment at jeg skulle vinne, sa Brady etterpå.

Ubeseiret

Med lørdagens seier er Osaka fortsatt ubeseiret som Grand Slam-finalist. I fjor høst vant hun US Open. Fra før er det kun Monica Seles og Roger Federer som har vunnet sine fire første GS-finaler.

Japaneren kan med rette kalle seg en hardcourtdronning. Det er underlaget hun trives aller best på.

Framover må Osaka finne ut av hvordan hun skal lykkes i Grand Slam-turneringene Roland-Garros (grus) og Wimbledon (gress). Der har hun ikke kommet lenger enn til tredje runde.