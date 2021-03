Nytt omdiskutert rødt kort fra Dean

Det ble ingen mål i kampen, men det ble dramatikk da Semi Ajayi ble utvist for hands etter en drøy halvtime. Nok en gang var det Dean som skulle dra fram det røde kortet etter en sjekk med videodømming, men denne gangen hadde nok dommerveteranen sitt på det rene.

Videobildene viste at Ajayi hindret Burnley fra å komme alene gjennom med keeper ved å stoppe ballen med hånden.

Burnley klarte ikke å utnytte at de spilte med en mann mer, og i stedet var det West Brom som var nærmest scoring.

Først skjøt Mbaye Diagne like over etter et fint raid etter 71 minutters spill. Drøyt fem minutter senere ble et farlig skudd fra Matheus Pereira reddet på streken av James Tarkowski. Dermed endte kampen målløs.

Dean og hans familie ble utsatt for drapstrusler i sosiale medier etter at han delte ut to omdiskuterte røde kort på en uke. Begge avgjørelsene ble omgjort i ettertid.

Drapstruslene gjorde at Dean ba om en pause fra å dømme forrige helg, men 52-åringen var tilbake som dommer lørdag.

Premier League menn lørdag, 25. runde:

Burnley – West Bromwich 0-0

Dommer: Mike Dean.

Gult kort: Jack Cork, Ben Mee, Matthew Lowton, Burnley.

Rødt kort: Semi Ajayi (30), West Bromwich.

Burnley (4-4-2): Nick Pope – Matthew Lowton, James Tarkowski, Ben Mee, Charlie Taylor – Josh Brownhill, Ashley Westwood, Jack Cork, Dwight McNeil – Jay Rodriguez (Joel Mumbongo fra 82.), Matej Vydra.

West Bromwich (4-1-4-1): Sam Johnstone – Darnell Furlong, Semi Ajayi, Kyle Bartley, Conor Townsend – Okay Yokuslu – Matheus Pereira, Ainsley Maitland-Niles, Conor Gallagher, Matt Phillips (Dara O'Shea fra 32.) – Mbaye Diagne.

Premier League fotball menn lørdag, 25. runde:

Southampton – Chelsea 1-1, Burnley – West Bromwich 0-0.

Senere kampstart: Liverpool – Everton (18.30), Fulham – SheffieldU. (21.00).

Spilt fredag: Wolverhampton – Leeds 1-0.

Spilles søndag: West Ham – Tottenham, Aston Villa – Leicester, Arsenal – Manchester C., Manchester U. – Newcastle.

Spilles mandag: Brighton – Crystal Palace.