Lørdagens TV-sport, time for time

LØRDAG:

09.30: Tennis, Australian Open (hardcourt, 80 millioner aus. dollar) i Melbourne: Finale kvinner. Jennifer Brady, USA mot Naomi Osaka, Japan. (Eurosport Norge)

09.45: Hopp, verdenscup i Rasnov, Romania (HS97): Blandet lagkonkurranse. Silje Opseth er vinterens norske kvinnelige hoppnavn med sterk 2. plass i det individuelle rennet i går. Også Maren Lundby opplevde framgang med sin 5. plass. (NRK2)

10.00: Alpint, VM i Cortina d'Ampezzo, Italia, slalåm kvinner 1. omgang. (NRK1, Eurosport 1)

11.45: Skiskyting, VM i Pokljuka, Slovenia, stafetter: 4 x 6 km kvinner. Norges lag: Ida Lien, Ingrid Landmark Tandrevold, Tiril Eckhoff og Marte Olsbu Røiseland. Norge er tittelforsvarer. (NRK1, Eurosport 1, SVT1)

13.00: Fotball, fransk Ligue 1: Saint Etienne – Stade Reims. (Vsport1)

13.30: Fotball, engelsk Premier League, 25. runde: Southampton – Chelsea fra St. Mary's Stadium. (TV2 Sport Premium)

13.30: Fotball, engelsk Championship, 31. runde: Coventry City – Brentford. (Vsport2)

13.30: Alpint, VM i Cortina d'Ampezzo: Slalåm kvinner 2. omgang. (NRK1, Eurosport 1)

14.18: Sykling, UCI Europe Tour, Tour des Alpes, andre etappe. (Eurosport Norge)



15.00: Skiskyting, VM i Pokljuka, Slovenia: Stafett 4 x 7,5 km menn. Norges lag: Sturla Holm Lægreid, Tarjei Bø, Johannes Thingnes Bø, Vetle Sjaastad Christiansen. I forrige VM ble det sølv bak Frankrike. Mange ble overrasket over laguttaket og at bronsevinner Johannes Dale ikke får gå. (NRK1, Eurosport 1, SVT1)

15.00: Fotball, italiensk Serie A, 23. runde: Lazio – Sampdoria. (Strive TV)

15.30: Fotball, tysk 1. Bundesliga, 22. runde: Borussia Mönchengladbach – FSV Mainz (Vsport+), Eintracht Frankfurt – Bayern München. (Vsport1)

16.00: Fotball, engelsk Premier League, 25. runde: Burnley – West Bromwich Albionfra Turf Moor. (TV2 Sport Premium, TV2 Sport1)

16.00: Fotball, engelsk Championship, 31. runde: Bristol City – Barnsley. (Vsport2)

16.10: Håndball, dansk eliteserie menn: GOG – Aalborg. (TV2 Sport2)

17.00: Fotball, fransk Ligue 1: Nantes – Marseille. (Vsport3)



18.30: Fotball, engelsk Premier League, 25. runde: Liverpool – Everton fra Anfield. Skal Liverpool tape sin fjerde kamp i ligaen på rad? Everton kommer likt med Liverpool i poeng med seier her. (TV2 Sport Premium)

18.30: Ishockey, NHL grunnserien: New Jersey Devils – Buffalo Sabres. (Vsport+)

18.30: Fotball, spansk La Liga, 24. runde: Valencia – Celta. (Strive TV)

18.30: Fotball, tysk 1. Bundesliga, 22. runde: Schalke 04 – Borussia Dortmund. Oppturen som Erling Braut Haaland fikk i mesterligaen denne uka kan kanskje fortsette her. (Vsport1)

19.00: Golf, PGA-turnering menn (9,3 mill. dollar) i Pacific Palisades, California med blant andre Viktor Hovland. Tredje spilledag. (Eurosport Norge)



21.00: Fotball, engelsk Premier League, 25. runde: Fulham – Sheffield United fra Craven Cottage i London. Tredje sist og sist på tabellen, men Fulham er åtte poeng foran. (TV2 Sport Premium)

21.00: Ishockey, NHL grunnserien: Colorado Avalanche – Vegas Golden Knights. (Vsport2)

21.00: Fotball, spansk La Liga, 24. runde: Valladolid – Real Madrid. (TV2 Sport1, Strive TV)

22.30: Motorsport, Nascar, Xfinity Series. (Vsport3)

23.00: Ishockey, NHL: Detroit Red Wings – Florida Panthers. (Vsport1)

01.00: Ishockey, NHL: Carolina Hurricanes – Chicago Blackhawks. (Vsport2)

03.00: Ishockey, NHL: Anaheim Ducks – Minnesota Wild. (Vsport1)

04.00: Ishockey, NHL: Edmonton Oilers – Calgary Flames. (Vsport2)

