Idretten følte at den fikk finger'n

KOMMENTAR

Nå koker det i idretten som ikke opplever at den blir tatt på alvor. Fredagens forlengese av stansen ble ledsaget av litt humor og muntre meldinger fra podiet under regjeringens pressekonferanse. For massebevegelsen er alltid fin å smykke seg med. Og ha det litt morsomt rundt. Toppidrett er jo underholdning. Men nå føler idretten at den får finger'n fra øverste hold.

Så ille er det ikke. Vi tror myndighetene tar idretten på alvor, men det er en stigende utfordring i å forklare sammenhengene og hva som er lov og ikke. Og ikke minst hvorfor. At smittetallene øker igjen er jo et sted å begynne. Men inndelingen av soner og nivåer er det lett å bli forvirret av.

Slik vi tolker det var fredagens kamp Brann – Bodø/Glimt ulovlig ut fra smittereglene i Bergen, mens Vålerenga – Strømsgodset ble spilt i en lomme som åpenbart var lovlig i Oslo. Vi ventet bare på at kulturministeren skulle komme og blåse av. Men nå er det full stans i treningskampene også. I tillegg til at seriespillet i ishockey, håndball, bandy og basket fortsatt må vente.

Å henge med i logikken i en global sportsverden er ikke lett. Molde kan spille sin hjemmekamp i Europaligaen i sterkt smitterammede Spania, men ikke i Molde. At det medfører økt reise, er greit. Norge tar medaljer i alle VM som pågår, men ingen av dem som deltar der kan konkurrere her. Det er, om ikke annet, et paradoks.

Det er en grunn til at smittetallene i Norge er lave: Strenge tiltak. Men det avgjørende er at tiltakene og påbudene også er forståelige. Den norske lojaliteten til myndighetene er en vesentlig grunn til suksessen.

«Brann må også følge reglene», var Brann-supporter Erna Solbergs milde refs til sin egen klubb fredag. Uenigheten gikk på hva som var tolkningen av "et arrangement". Brann definerte treningskampen som en treningsøkt.

VIF-trener Roy Johansen har kalt tiltakene for «Joker Nord». Fredag ga vi han rett i noen timer. Budskapet nå er at barn og unge kan konkurrere innen egen kommune. Også i Joker Sør.

Det er lett å harselere. Men det er for mye alvor rundt oss til det. Helsetoppen Espen Nakstad varsler at mars og april kan bli de tyngste månedene i pandemien. Hvis han får rett kan vi avslutte de mange seriene nå og fotballstarten vil bli utsatt, i år som i fjor.

PS. Resultatet, Guldvog? 2-0 til Brann.