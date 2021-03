Zuccarello med etterlengtet målpoeng

Nordmannen forsøkte seg på et skudd åtte minutter ut i første periode. Den kom seg ikke forbi keeper, men på returen sto Kevin Fiala og doblet Wilds ledelse.

Da hadde allerede Ryan Hartman sendte Minnesota-laget i ledelsen halvminuttet tidligere. Sam Steel reduserte for Ducks i andre periode, mens Marcus Foligno fastsatte sluttresultatet for Minnesota i tredje periode.

Zuccarello hadde ikke spilt en eneste kamp denne sesongen før han debuterte i 0-4-tapet mot Los Angeles Kings natt til onsdag. Han har stått over starten av sesongen etter at han opererte en håndleddsskade etter NHL-sluttspillet i fjor.

Mot Kings naboer i sør endte Zuccarello med 16.31 minutter på isen. Mot Kings ble det med 13 minutter.

Minnesota ligger nest sist i sin avdeling og har bare San Jose Sharks bak seg på tabellen etter 13 spilte kamper denne sesongen. Etter nattens seier står de med sju seire og seks tap.

Laget er på en lengre såkalt «road trip». Laget spiller igjen mot Anaheim natt til søndag, før San Jose Sharks (22/2) og Colorado Avalanche (24/2) er motstandere. De neste hjemmekampene er mot Los Angeles Kings 26. og 27. februar.

Grunnserien avsluttes 8. mai. Da må Wild være blant de fire beste av de åtte lagene i sin divisjon for å sikre plass i sluttspillet.

National Hockey League (NHL) torsdag, grunnserien:

Boston Bruins – New Jersey Devils 2-3, Columbus Blue Jackets – Nashville Predators 3-0, Philadelphia Flyers – New York Rangers 2-3 e.str., Pittsburgh Penguins – New York Islanders 4-1, Toronto Maple Leafs – Ottawa Senators 7-3, Washington Capitals – Buffalo Bruins 3-1, St. Louis Blues – San Jose Sharks 3-2 e.f., Arizona Coyotes – Los Angeles Kings 2-3 e.str., Anaheim Ducks – Minnesota Wild 1-3. Utsatt: Dallas Stars – Tampa Bay Lightning.