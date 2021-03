Varmt vær kan gi fordel Kristoffersen

Av Lars Eide

Kristoffersen og faren Lars bor på et hotell en kort kjøretur utenfor VM-byen. NTB møter ham utenfor inngangen hvor man kan se hoppbakken fra OL i 1956. Den bakken er også kjent for starten på en strabasiøs skitur for Roger Moore som James Bond i filmen «For your eyes only» fra 1981.

– Jeg har nok sikkert sett den. Jeg har nok sett alle sammen, men jeg kan ikke huske noen scener fra den, sier Kristoffersen til NTB.

Les også: VM-programmet dag for dag

For to år siden var Kristoffersen like utilnærmelig i Åre som Bond var i Cortina for 40 år siden, selv om sistnevnte kjørte slalåm mellom folk og trær og blant annet var innom bobbanen på sin ferd nedover fjellsiden.

Størst sjanse i slalåm

Denne sesongen har veldig lite stemt for Kristoffersen i storslalåm. Han åpnet i Sölden med 5.-plass, men siden da ble han aldri bedre enn nummer ni i de fem påfølgende rennene.

Sånn sett er det lite som tilsier at Kristoffersen vil makte å forsvare gullet fra Åre, men den stigende temperaturen spiller på lag med gutten fra Rælingen.

– Sjansen er nok størst i slalåm per dags dato. Blir det litt bløtt og salt, er sjansene også betraktelig høyere i storslalåm enn om det hadde vært is. For jeg er mer trygg på salt, sier han.

I forkant av mesterskapet har han vært hjemme i Østerrike og trent. Der har han trent på forhold som han ikke mestrer like bra, nemlig is. Det ser dog ut til at det ikke blir så mye bruk for den treningen i Cortina, skal man tro værmeldingene.

– Det ser ut som det bare skal bli varmere og varmere, så det koser jeg med. Jeg vant vel i Åre på «saltesnø» og i Chamonix på det samme sist. Det gjør meg ingenting, smiler Kristoffersen.

Individuell medalje

Og gradestokken skal ligge godt på plussiden fredag og søndag med strålende sol. Bakkene som kjøres, har Kristoffersen aldri kjørt i tidligere siden det ikke har vært på verdenscupprogrammet for herrer.

– Bakkene er veldig bra. Storslalåmen er lang og utfordrende på toppen. OK på midten, kanskje litt for flat i bunnen. Det ser bra ut. Slalåmen er bratt fra topp til bunn, det er bra, oppsummerer faren Lars Kristoffersen.

Norge maktet å fortsette medaljerekken i hvert VM siden 1989 med onsdagens lagseier, men en annen medalje mangler for at en ny rekke ikke skal ryke: individuell VM-medalje. Den er det etter alle solemerker Kristoffersen som har størst sjanse til å sikre.

Storslalåmrennet begynner klokken 10. Finaleomgangen kjøres klokken 13.30.