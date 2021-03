Sjanserikt, men målløst i Ødegaards Arsenal-debut

Arsenal og Manchester United leverte frisk og fartsfylt fotball i lørdagens storkamp i Premier League, men ingen av lagene maktet å score.

Tross 0-0-resultatet var det en god kamp leiesoldaten Martin Ødegaard fikk se det meste av fra Arsenals innbytterbenk. Nordmannen kom inn de siste ti minuttene som erstatter for Emile Smith Rowe, men rakk ikke å sette sitt preg på kampen.

Han hadde to involveringer, begge gangene leverte han presise pasninger.

Det suste i metallet fra Arsenals Alexandre Lacazette, mens Bruno Fernandes og Edinson Cavani var blant dem som kom veldig nær scoring for United. Særlig annenomgangen svingte det av, og det var nesten et under at det ikke ble nettsus i noen av målene.

Hjemmelaget er i flytsonen og åpnet friskt med høyt tempo lørdag. Utover i første omgang ble Arsenal imidlertid spilt lave av United, og vertene var heldige som gikk til pause uten baklengsmål.

Like før hvilen fikk Marcus Rashford en gigantsjanse til å score, men i stedet for å avslutte, endte han med å drible seg selv og miste ballen.

Heftig

Mikel Arteta byttet inn veteranvingen Willian i pausen, og brasilianeren satte umiddelbart fart på oppgjøret. Først avsluttet han en god sjanse selv, før han senere satte opp Nicolas Pépé. Uniteds forsvar fikk blokkert avslutningene.

Kort etter det igjen var Edinson Cavani centimeter fra å sende United i føringen etter flott angrepsspill. Pasningen fra Luke Shaw kom imidlertid noe brått på uruguayaneren, som ikke fikk anledning til å forberede skuddet.

Cavani hadde for øvrig ytterligere to avslutninger som gikk like utenfor stolpene til Bernd Leno.

Aller nærmest scoring kom Lacazette i kampens 65. minutt. Han ble felt 17 meter fra United-målet og tok frisparket selv. Det hamret han i tverrliggeren bak en sjanseløs David de Gea.

Norsk innslag

Det fortsatte å svinge på Arsenals hjemmebane, og begge lag skapte farligheter også mot slutten.

Martin Ødegaard erstattet Rowe i det 83. minuttet, men nordmannen rakk ikke å bli involvert i nevneverdig grad. Uansett var det nok gunstig for 22-åringen å få sine første minutter på banen for sin nye klubb.

På tampen ble det dramatisk i en kollisjon mellom Lacazette og United-kaptein Harry Maguire. Maguire kom seg av banen for egen maskin, mens en groggy Lacazette ble liggende i flere minutter før han kunne hjelpes av banen.

Uavgjortresultatet gjør at United ligger tre poeng bak serieleder og byrival Manchester City. Arsenal er ti poeng bak United på 8.-plassen i Premier League.

KAMPFAKTA

Arsenal – Manchester United 0-0

Dommer: Michael Oliver.

Gult kort: Cédric, Arsenal, Aaron Wan-Bissaka, Paul Pogba, Harry Maguire, Manchester U..

Arsenal (4-2-3-1): Bernd Leno – Héctor Bellerín, Rob Holding, David Luiz, Cédric – Thomas Partey, Granit Xhaka – Nicolas Pépé, Emile Smith Rowe (Martin Ødegaard fra 83.), Gabriel Martinelli (Willian fra 46.) – Alexandre Lacazette (Eddie Nketiah fra 90.).

Manchester U. (4-2-3-1): David de Gea – Aaron Wan-Bissaka, Victor Lindelöf, Harry Maguire, Luke Shaw – Scott McTominay (Anthony Martial fra 37.), Fred – Marcus Rashford (Mason Greenwood fra 80.), Bruno Fernandes, Paul Pogba – Édinson Cavani.

Premier League menn lørdag, 21. runde:

Everton – Newcastle 0-2, Crystal Palace – Wolverhampton 1-0, Manchester C. – Sheffield U. 1-0, West Bromwich – Fulham 2-2, Arsenal – Manchester U. 0-0.

Senere kampstart: Southampton – Aston Villa (21.00).

Spilles søndag: Chelsea – Burnley, Leicester – Leeds, West Ham – Liverpool, Brighton – Tottenham.