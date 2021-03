Jakter fortsatt VM-femmil

Johnsrud Sundby er ved en skillevei som det store publikum kan følge via NRK-dokumentaren «Sundby mot verden».

Han er sikret VM-deltakelse som tittelforsvarer på 15 kilometer, men får han gå flere distanser i Oberstdorf? Han er blant annet sulten på femmila og gårsdagens klassiske tremil på Lygna var den eneste langdistansen før VM.

– Hvis dette var amerikansk kuttagning, holdt det ikke. Men viktigst var at jeg kunne henge med, at ryggen ikke var for smertefull og at jeg fortsatt er med, sa Martin Johnsrud Sundby til NRK etter løpet som endte i en 10. plass.

Ryggen holdt

Men han innrømmet at han ble reddet av at det samlede feltet underveis der ingen klarte eller prøvde å rykke ifra.

Men det viktigste svaret han fikk var at ryggen holdt i tre mil, også da han måtte presse seg.

– Det var såpass lønnsomt å ligge bak at ingen gjorde noen seriøse forsøk på å rykke, heller ikke meg, sa vinneren Johannes Høsflot Klæbo, som da enkelt vant spurten foran to andre sprintere: Pål Golberg og Erik Valnes.

Men også Golberg har store ambisjoner som distanseløper og har femmila i VM som et av vinterens mål.

– Ja, jeg har lyst å gå femmila i VM, sier Kjelsås-beboer Golberg.

Det har også Johannes Høsflot Klæbo hvis VM-uka utvikler seg riktig. Han er i posisjon til å gå samtlige VM-distanser.

Positivt for Krüger

Hans Christer Holund er tittelforsvarer på femmila og har friplass. Han sto over gårsdagens renn på grunn av akillesproblemer. Bak Lyn-løperen har Norge fire plasser.

Simen Hegstad Krüger, som ble toer på Kollen-femmila i fjor, har også ambisjoner. Etter en trøblete forsesong var Lygna-løpene positive for ham.