Ingen åpning for toppidretten, treningskamper i fotball stanses

Det ble klart da statsminister Erna Solberg og flere statsråder møtte pressen fredag.

– Vi måtte følge en prioritering, og vi valgte barn og unge. Vi kan ikke åpne alt på en gang. Og så har idretten fått bedre vilkår over lang tid. Det er nesten ingen av oss som opplever å ha en lik hverdag som før, det gjelder også toppidretten, sa statsminister Solberg på fredagens pressekonferanse.

Tidligere på dagen hadde Helsedirektoratet anbefalt at det ikke gjøres noen lettelser for toppidretten.

Kampaktiviteten i toppidretten har vært satt på pause siden midt i januar. Det har skapt utfordringer for gjennomføringen av sesongen i Ishockey, håndball, innebandy, volleyball, bandy, basket, curling og futsal.

Toppidretten har hatt tillatelse til å trene både innendørs og utendørs, og dette anbefales videreført.

- Dette er Joker Nord, sa VIF-trener Roy Johansen i forrige uke om regelverket for toppidretten.

Uforståelig

Allerede før regjeringens beslutning forelå, kom det reaksjoner fra flere miljøer. Generalsekretær Pål Bjerketvedt i Norges Fotballforbund sier til VG at et fortsatt nei til toppidretten er «tilnærmet uforståelig».

– Det blir tydeligere og tydeligere at idretten utsettes for strengere retningslinjer enn samfunnet ellers. Både for topp og for bredden, sier Bjerketvedt.

Idrettspresident Berit Kjøll hadde håpet på et annet resultat.

«Det vil være alvorlig for oss … Dette handler om en stor yrkesgruppe som jeg nå opplever blir neglisjert» skriver hun i en uttalelse gjengitt av VG.

Press om åpning

Flere toneangivende forbund har de siste dagene sendt tydelige signaler om at idretten må gjenåpnes. Norges idrettsforbund og Norges Skiforbund har i brevs form fremsatt krav om at regjeringen og helsetoppene åpner for oppstart at aktiviteten igjen.

Det er også fremsatt klare krav om at barn og voksne i større grad må få utøve trenings- og kampaktivitet. Her har også Norges Fotballforbund vært på banen de siste dagene.

Regjeringen har altså valgt å holde en fortsatt streng linje og ikke imøtekomme idrettens ønsker, bortsett fra det som gjelder idrett for barn og unge.